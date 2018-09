Vláda schválila 'nezodpovědný' rozpočet, Zemanovi vadí výdaje na inkluzi

17:49

Koaliční strany by měly příští týden jednat o tom, jak bude vláda dál postupovat při neplacení výživného. Měly by rozhodnout o tom, jak by se mělo posílit vymáhání alimentů. Vzniknout by mohl nový zákon ke zlepšení vymáhání. Novinářům to dnes po skončení kulatého stolu k problematice výživného řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).