Premiér a prezident hovořili o návrhu rozpočtu, Schillerová chce uspíšit schvalování

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Vláda by mohla schvalovat návrh státního rozpočtu na rok 2019 na žádost ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) už 19. září. Původně bylo v plánu jednání o týden později. Zasedání kabinetu se zúčastní prezident Miloš Zeman. Po pondělním pracovním obědě se Zemanem to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do sněmovny do konce září.

