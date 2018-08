Čau lidi, dostanete přidáno! Andrej a Honza vám uvařili kašičku

Chystaná nová obchodní dohoda mezi USA a Mexikem by měla nahradit Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), kterou americký prezident Donald Trump nejednou označil katastrofu. Jak je ostatně jeho dobrým zvykem. Nejistot přesto zůstává více než dost. více

Sociální demokracie stále řeší personálie či rozložení sil mezi frakcemi ve stranických orgánech. Přitom tím hlavním, na co by se měla soustředit, je poskytnout oporu vlastním ministrům a ministryni. Hlavně té, co vede pro ni klíčové ministerstvo. více