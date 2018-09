Vláda schválila 'nezodpovědný' rozpočet, Zeman zkritizoval výdaje na inkluzi

Incident, při kterém v noci z úterý na středu najelo auto do lidí u londýnské mešity a dvě osoby zranilo, britská policie nevyšetřuje jako terorismus. Připouští však, že mohlo jít o zločin z nenávisti.

Dalšímu milionu dětí ve válkou zmítaném Jemenu hrozí hladomor, oznámila organizace na ochranu dětí Save the Children. Hladem v současnosti trpí 5,2 milionu jemenských dětí. Za tragickou situací stojí válka a rostoucí ceny jídla, zatímco se propadá jemenská měna. Hrozbu představují i boje v okolí klíčového přístavu Hudajdá, přes který se do částí ovládaných povstalci dostává většina potravinové pomoci pro civilisty.

U mešity na severozápadě Londýna v noci na středu narazilo auto do pěších, nejméně dva lidé byli převezeni do nemocnice. Informovala o tom rozhlasová stanice LBC. Policie zatím příčinu incidentu nezná, uvedla nicméně, že zachovává "otevřenou mysl, pokud jde o příčinu srážky".

Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení na příští rok by měly stoupnout meziročně zhruba o čtvrtinu na 2,73 miliardy korun. Počítá s tím návrh ministerstva pro místní rozvoj, který dnes schválila vláda. Příjmy jsou naplánovány na 779 milionů korun, meziročně o 12,8 procenta nižší.

