Vláda schválila návrh novely se snížením červnové valorizace penzí

Vláda dnes schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace důchodů. Podle ní by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1770 korun, o které by rostla podle nynějších pravidel. Kabinet omezení přidání zdůvodnil snahou zpomalit zadlužování.

Opozice, odbory a zaměstnavatelé změnu mimořádné valorizace kritizují. Podle nich by mohla být protiústavní. Sněmovna by měla normu schvalovat na mimořádné schůzi 28. února. Poslanci ANO a SPD už ohlásili, že přijetí chtějí bránit. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský předpokládá, že se záležitostí bude zabývat jeho instituce, téma proto dnes odmítl komentovat. Po návštěvě u nově zvoleného prezidenta Petra Pavla novinářům řekl, že k věci se nemůže vyjadřovat, protože návrh bude určitě napaden a soud o něm bude rozhodovat.

Omezení mimořádné valorizace má být jednorázové. Podle podkladů k normě by výdaje dle dosavadního nastavení letos činily 34,4 miliardy korun, po úpravě mají být 15,4 miliardy. Částka je na dluh. Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla minulou středu. „Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu (valorizací) i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna,“ uvedl dnes v tiskové zprávě předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Podle odborářů a zaměstnavatelů by norma mohla narušovat ústavnost. Zmiňovali případnou retroaktivitu i oslabení zásluhovosti. Ministerstvo práce v podkladech k novele uvedlo, že vyšší a střední penze se mají zvednout méně ve prospěch lidí s nižšími důchody. Zachovává se ale pravidlo, že vyšší penze se zvedne o vyšší částku.

Vláda už dřív sdělila, že se neobává toho, že by změna valorizace mohla být protiústavní. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes v tiskové zprávě zmínil, že mimořádné valorizace loni znamenaly naopak pro lidi s podprůměrným důchodem podprůměrné přidání. Podotkl, že se tak důchodci s nižší penzí s inflací vyrovnávali hůř. Optimální by podle podkladů k návrhu také bylo, aby novela začala platit do 22. března. Podle ústavních právníků, které ČTK minulý týden oslovila, by norma nejspíš při přezkumu ústavnosti obstála.

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD už ohlásili, že při projednávání ve sněmovně chtějí přijetí normy bránit. Zmínili obstrukce a blokování. Někteří prohlásili, že pokud by byl zákon schválen, obrátili by se na Ústavní soud.

Důchod se skládá ze solidární pevné části 4040 korun a zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělků a počtu vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se zvedá zásluhový procentní díl. Roste pět měsíců poté, co růst cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se přírůstek indexu spotřebitelských cen. Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Své důchodové systémy mají resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.