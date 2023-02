Odbory kritizují vládu kvůli „reformě“ penzí; podle Středuly kabinet ignoruje sociální dialog

Vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) ostře kritizuje vládu za to, že s nimi nejedná o reformě penzí. Označuje to za narušení sociálního dialogu. Největší odborová centrála kvůli tomu píše premiérovi Petru Fialovi (ODS). Žádá o projednání návrhů na změnu penzijního systému na březnové tripartitě, řekl dnes novinářům předák ČMKOS Josef Středula.

Podle Středuly odboráři z nejsilnějšího svazu KOVO debatují o podobě protestních akcí. Odbory kritizují mimo jiné záměr zvyšovat důchodový věk. ČMKOS se staví i proti navrhovanému omezení mimořádné valorizace důchodů v červnu. Předáci mluví o narušení ústavnosti, a to kvůli případné retroaktivitě, principu očekávání či rovnému zacházení.

„Mezi květnem a dneškem neproběhla žádná debata o podobě důchodové reformy. To je narušení sociálního dialogu po všech stránkách,“ uvedl Středula. Odbory si stěžují na to, že jim vláda neposkytuje ani podklady, nebo je neposílá včas. „Včera před polednem (ve čtvrtek) jsme obdrželi návrh změny zákona o valorizaci, připomínky máme dát do dneška, vláda to projedná v pondělí. To není sociální dialog, není to ani hra na dialog, je to ignorování sociálního dialogu,“ řekl Středula.

Tripartita se má sejít 6. března. Odborová centrála žádá, aby o chystané reformě zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů na zasedání diskutovali. Předák ČMKOS kvůli tomu píše premiérovi. Odboráři chtěli mít své zastoupení i v důchodovém týmu ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), jednání se ale neúčastní. Podle Středuly Jurečka sliboval, že se nad návrhy s komisí odboráři a zaměstnavatelé sejdou dvakrát či třikrát ročně.

Ministr dnes ČTK řekl, že od odborů postrádá návrhy k udržitelnosti důchodového systému. Uvedl, že s odboráři komunikuje a sejde se s nimi nejpozději na tripartitě. Podotkl, že podporu musí dostat v době vysoké inflace i jiné skupiny než důchodci.

Vláda chce za špatný stav rozpočtu trestat důchodce a živnostníky

Podle odborářů vláda s inflací dostatečně nebojuje, přijímá protichůdná opatření a za špatný stav rozpočtu „chce trestat současné i budoucí důchodce“. Vedení ČMKOS uvedlo, že je nutné provést důchodovou reformu jako součást reformy daňové. Poukazuje na to, že Česko má ve srovnání s vyspělými státy vysoký podíl financování penzí z odvodů, zatímco jiné země je víc platí i z daní.

Odbory se staví proti záměru navyšovat důchodový věk. Volají po dřívějším důchodu pro lidi v náročných povoláních. Kritizují také případné snižování odvodů. Navrhují přehodnocení majetkových daní. Souhlasí s přiblížením odvodů živnostníků odvodům zaměstnanců. Za základ považují průběžný systém, tedy takzvaný první důchodový pilíř. Chtějí také změny ve spoření na stáří. (Vláda podle médií zvažuje, že by se odvody na sociální pojištění pro živnostníky za tři roky zvýšily o 60 procent.)

Odbory odmítají i omezení mimořádné valorizace v červnu. Podle místopředsedy ČMKOS Víta Samka návrh narušuje ústavnost, a to kvůli retroaktivitě, principu očekávání i rovnému zacházení. „K tomuto dni je známo, jaká má být valorizace důchodů. Je zde zákonná úprava s podmínkami. Česká vláda má vydat pouze technické nařízení. Legitimní očekávání každého důchodce opřené o znalost nynější právní úpravy je tady nabíledni,“ uvedl Samek. Podotkl, že návrh k důchodcům přistupuje nerovně, když někteří mají dostat plnou kompenzaci a jiní sníženou.

Podle Středuly odborový svaz KOVO začal jednat o podobě protestních akcí. Odborářům vadí hlavně zamýšlené navyšování důchodového věku. „ČMKOS jednoznačně podpoří kroky svazu KOVO a vyzve případně další svazy k následování,“ uvedl Středula.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Sdružuje 31 odborových svazů se zhruba 270 000 členy.

Fiala: Sociální smír je pro vládu zásadní, nejvíc mu škodí Středulova vyjádření

Sociální dialog je pro vládu zásadní, sdělil ČTK premiér Petr Fiala (ODS) k dnešní kritice ze strany odborů. Sociálnímu smíru a mezigenerační solidaritě podle něj nejvíce škodí právě podobná vyjádření předsedy ČMKOS.

Fiala zopakoval, že ve veřejném prostoru se v souvislosti s reformou důchodů objevuje řada návrhů expertů či politických stran, které ale nejsou projednané. „Ve chvíli, kdy tento katalog nápadů koaličně projednáme, můžeme začít mluvit o prvním návrhu důchodové reformy,“ uvedl premiér.

Podle něj platí opakované veřejné deklarace, že důchodovou reformu nechce vláda protlačit silou, ale chce dosáhnout co nejširší shody s opozicí i sociálními partnery. „Tento závazek hodláme naplnit. Sociální dialog je pro naši vládu naprosto zásadní, což opakovaně prokazujeme na jednáních tripartity, rekordním navyšováním důchodů - v poměru k průměrné mzdě, ale i v absolutních číslech,“ uvedl premiér.

Dalším příkladem úsilí vlády o sociální dialog je podle Fialy činnost ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v souvislosti s nedávnou stávkou v jihokorejské továrně na pneumatiky Nexen Tire u Žatce na Lounsku. Jurečka podle Fialy pomohl vyřešit stávku, se kterou si odboroví předáci nevěděli rady. „Sociálnímu dialogu, sociálnímu smíru a mezigenerační solidaritě nejvíce škodí právě podobná vyjádření předsedy ČMKOS,“ doplnil Fiala.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) ČTK napsal, že diskuse s tripartitou ohledně důchodů je zásadní. „Má ale smysl v momentu, kdy bude návrh reformy skutečně přeložen a bude shoda nad parametry reformy na úrovni vlády. Harmonogram přeložení návrhu pak řeší MPSV,“ doplnil.