Vláda chce navyšovat důchody méně, než stanoví zákon. Podle opozice to je drzost

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od června kvůli inflaci znovu zvýší. Kabinet ale chce kvůli vysokým výdajům upravit valorizační vzorec. Důchody by se tak měly zvýšit méně, než teď nařizuje zákon. Změny legislativy musí ještě schválit parlament a podepsat prezident. Politici opozičního hnutí ANO označili zamýšlený mírnější růst penzí za drzost.

Starobní penze by mohla vzrůst v průměru o 750 korun. Všichni penzisté a penzistky by podle plánu vlády měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3 procenta. Po jednání vlády to na tiskové konferenci oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchody se podle zákona zvyšují pravidelně vždy od ledna a pak také mimořádně, pokud za sledované období od posledního přidání přírůstek cen překročí pět procent. Od loňského července do letošního ledna činil pro důchodcovské domácnosti podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 9,9 procenta. O tolik by se podle nynějších zákonných pravidel od června zvedla zásluhová procentní výměra důchodů. Ta u průměrné starobní penze v lednu dosahovala 15 398 korun, navýšení by tedy bylo 1525 korun. Na přidání by bylo pro letošek potřeba podle Jurečky 34,4 miliardy korun, v dalších letech by částka dále výrazně rostla. Podle nového vzorce by to mělo být letos kolem 15 miliard korun a průměrná starobní penze se má zvednout o 750 korun.

Údaje naznačují, že by se tak při mimořádné valorizaci nově zohlednila polovina přírůstku cen. Navrhovaných 750 korun odpovídá totiž navýšení zásluhového procentního dílu důchodu o 4,9 procenta. „Zvýšení bude mít dvě složky. Ta jedna bude zvýšení důchodu o stejnou částku 400 korun všem a pak další růst nad tuto částku ve výši 2,3 procenta,“ popsal Jurečka. Podotkl, že průměrná starobní penze by tak přesáhla 20 000 korun. V lednu byla podle ministerstva 19 438 korun.

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a zásluhový procentní díl odráží odpracované roky, výši odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se dosud navyšuje jen zásluhový díl. Odborníci i někteří politici poukazovali na to, že si tak při mimořádné valorizaci méně přilepší lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Podle Jurečky stanovení stejné částky 400 korun pro všechny na tyto výhrady reaguje.

Někteří ekonomové poukazovali na to, že důchodci a důchodkyně byli jedinou skupinou, které stát inflaci plně kompenzoval. Podle Jurečky se od nástupu vlády po dvou řádných a dvou mimořádných valorizacích průměrná starobní penze zvedla skoro o 30 procent a letos v létě by se dostala z asi 41 procent průměrné mzdy na její polovinu. Dodal, že při stanovení valorizačních pravidel se nepočítalo s dvoucifernou inflací.

„Cítili jsme nutnost sáhnout do mechanismu (valorizace) i z hlediska nějaké obecné mezigenerační spravedlnosti, udržitelnosti do budoucna,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Podle Jurečky musí platit určitá míra solidarity, aby podporu mohly získat i mladší generace.

Argumentaci vlády, že tvůrci valorizačního schématu nepočítali s vysokou inflací, a proto je povinna ho změnit v neprospěch důchodců, považuji za drzost. Stát loni získal díky inflaci a vyššímu daňovému inkasu 137 mld.Kč navíc. Příjmy státu na úkor občanů rekordně rostou i letos. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 15, 2023

Šéfka poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová považuje argumenty vlády ke změně valorizačního vzorce „v neprospěch důchodců“ za drzost. Na twitteru uvedla, že stát loni získal díky inflaci a vyššímu daňovému inkasu 137 miliard Kč navíc a příjmy státu na úkor občanů rekordně rostou i letos. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka mají senioři právo na plnou valorizaci a snahy vlády o změnu výpočtu jsou „chucpe“.

Aby bylo jasno. K valorizaci důchodů dochází proto, že tato vláda totálně podcenila boj s inflací. Chtít si nyní změnit zákon jen proto, že se jim nechce vyplácet to, na co mají senioři nárok ze zákona, je chucpe. Senioři mají na plnou valorizaci právo. Tečka. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 15, 2023

Jurečka by chtěl záměr s opozicí projednat do konce tohoto týdne. Řekl, že v dalších dnech má předlohu schválit vláda, aby ji příští týden dostala Poslanecká sněmovna a po ní Senát a prezident. Aby se přidání podle nových pravidel stihlo, měla by novela ve Sbírce zákonů podle Jurečky vyjít nejpozději do 21. března.

Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.