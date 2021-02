Vláda a opozice našly shodu na znění pandemického zákona

Vláda s opozicí našly shodu na znění pandemického zákona. Na tiskové konferenci po dnešním jednání to řekl předseda ODS Petr Fiala.

Kabinet do předlohy podle něj zahrnul i řešení odškodňování živnostníků a firem zasažených protikoronavirovými opatřeními. Koalice Spolu, do které kromě občanských demokratů patří též lidovci a TOP 09, dnes zároveň navrhne na jednání Sněmovny, aby nouzový stav skončil se začátkem účinnosti pandemického zákona. Zatím pro to koalice nehledala shodu s dalšími subjekty.

Lídři stran o předloze jednali v úterý a ve středu, po níž byla shoda na většině opozičních návrhů, ne však na odškodňování. K tomu zástupci parlamentních subjektů dospěli dnes. S výsledkem není spokojeno hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), podle jeho předsedy Tomia Okamury jde jen o jinak pojmenovaný nouzový stav s plošnými opatřeními. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky se všechny ostatní subjekty shodly. Plénum Sněmovny by se předlohou mělo zabývat dnes.

Přesný princip odškodňování se ještě bude podle prvního místopředsedy a šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury hledat. V každém odvětví je to podle něj trochu odlišné. „Nicméně platí, že podnikatel prokáže škodu, od toho se odpočtou všechny vyplacené kompenzace, a se zbytkem se obrátí na ministerstvo financí. Má na to 12 měsíců. Ministerstvo financí má dvě možnosti, buďto zaplatí, nebo to odmítne. Pokud odmítne, bude šance soudního přezkumu,“ uvedl.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše bylo nutné nastavit rozumně hladinu pokut a trestů za porušování protikoronavirových opatření. Vládě zákonem vznikne povinnost pravidelného informování Sněmovny o uplatňování opatření. Poslanci budou moci též vyvolat hlasování o ukončení stavu pandemické pohotovosti. Opatření též budou muset být vládou řádně odůvodněná.

„Byli jsme opakovaně ujištěni vládou, ministerstvem zdravotnictví, že když bude schválen pandemický zákon v té podobě, na jaké jsme se domluvili, tak že to ministerstvu poskytuje dostatek pravomocí a nástrojů k tomu, aby mohlo i mimo rámec nouzového stavu zvládat pandemii,“ řekl Fiala k návrhu na ukončení nouzového stavu. „Předpokládáme, že pokud všechno půjde dobře, tak pandemický zákon by mohl být účinný někdy příští pátek, to znamená, že by vyšel ve Sbírce zákonů. Aktuálně stav nouze platí do 28. února.“