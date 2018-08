Vitáskové hrozí až 10 let za mřížemi. Kvůli přijetí Vesecké do vedení ERÚ

Bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně Vitáskové hrozí tři až deset let vězení. Podle žaloby způsobila úřadu značnou škodu, když v roce 2014 jmenovala Renatu Veseckou do vedení úřadu, aniž by bývalá nejvyšší státní zástupkyně měla odpovídající praxi. Na platu a odvodech jí bylo vyplaceno přes milion korun. Vitásková ale vinu před jihlavským okresním soudem odmítla, případ považuje za vykonstruovaný.