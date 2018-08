Poslanci pro Bakalu posílají policii. Před komisi nepřišel

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Podnikatel a bývalý majitel společnosti OKD se dnes nedostavil před sněmovní komisi, která vyšetřuje privatizaci hnědouhelné společnosti. Proto ho bude hledat policie, oznámil novinářům předseda vyšetřovací komise Lukáš Černohorský.

Žádost policii by měla od komise odejít dnes, nejpozději ve středu. Komise o ní podle Černohorského rozhodla jednomyslně. "V tuto chvíli se komise usnesla na tom, že nechá předvést Policí České republiky Zdeňka Bakalu vzhledem k tomu, že se odmítl dostavit k podání svědecké výpovědi. Vzhledem k tomu, že zákony platí pro všechny, ať už jste chudí, nebo bohatí, tak komisi nezbylo nic jiného než přistoupit k tomuto kroku," prohlásil Černohorský.

Řekl, že komise požádá policii, která pak bude zjišťovat místo, kde se bude Bakala nacházet, a případně ho předvede. V jaké lhůtě se to podaří, záleží podle něj na policii. "Komise má skončit k 12. říjnu, ale pokud samozřejmě bude potřeba, tak můžeme požádat Sněmovnu o prodloužení termínu," dodal. Podle dostupných údajů je to poprvé, co sněmovní vyšetřovací komise požádá policii o předvedení osoby k podání výpovědi.

Policie ČR na twitteru uvedla, že může svědka předvést pouze v případě, že se nachází na území Česka. "Předvedení svědka je z naší strany možné pouze na území ČR. Jinak je nutné předchozí rozhodnutí justičních orgánů," napsali bez dalších podrobností policisté.

Omluvenka neexistuje

Bakala začátkem srpna prostřednictvím svého mediálního zástupce oznámil, že se před komisi nedostaví. Černohorský tvrdí, že Bakala nemůže výpověď odmítnout. Jednací řád vyšetřovací komise, který je přílohou zákona o jednacím řádu Sněmovny, stanoví, že každý je povinen na předvolání komise se dostavit ke komisi a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o věci, která má být vyšetřena, nebo o okolnostech důležitých pro vyšetření této věci.

Komise podle Bakaly není nestranná a svým zaměřením zasahuje do probíhajícího soudního řízení. Bakalova investiční skupina RPG Industries koupila v roce 2004 OKD od společnosti Karbon Invest krátce poté, co tato firma získala důlní společnost od státu.

Premiér Andrej Babiš dnešní žádost komise odmítl šířeji komentovat. Novinářům řekl, že to, že se veřejnost díky sněmovnímu vyšetřování možná dozví nějaké nové věci, je asi důležité, protože privatizace OKD zničila celý region. Věcí se ale zabývají i orgány činné v trestním řízení. Připomenul, že nové trestní oznámení kvůli OKD nedávno podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. "Tak si myslím, že je to spíš věc policie a státních zástupců," konstatoval.

Gauner i terč prezidentovy kritiky

Bakala za své účinkování v OKD často čelil kritice. Sociální demokrat Lubomír Zaorálek ho před několika lety například nazval gaunerem a Bakala ho za to neúspěšně žaloval. Prezident Miloš Zeman ve svém druhém inauguračním projevu letos v březnu označil Bakalu za velkou skvrnu a obvinil ho z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD. Bakala ve svém dopise proto také poukázal na to, že je na něj některými politiky včetně části členů komise nahlíženo jako na podezřelého, že je označován za tuneláře a že prezident Zeman vyzval k jeho odsouzení.

Komise složená z poslanců má prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

Společnost OKD se v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti dostala do úpadku. Firma na sebe podala insolvenční návrh. Věřitelé poté přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel. Letos v dubnu v souladu s reorganizačním plánem převzal doly stát.