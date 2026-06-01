Krásnější než levandule a komáři ji nesnášejí. Tato nenápadná trvalka dobývá české zahrady
1. 6. 2026 – 19:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Levandule patří mezi nejoblíbenější rostliny českých zahrad, letos jí ale roste nečekaná konkurence. Zahrádkáři stále častěji sázejí šantu kočičí, nenáročnou trvalku s modrofialovými květy, která zaujme nejen vzhledem, ale i svou vůní. Právě ta totiž dokáže odradit některé obtížné druhy hmyzu.
Na první pohled může šanta připomínat levanduli. Kvete v podobných odstínech modré a fialové, vytváří bohaté trsy a působí romantickým dojmem. Oproti levanduli však bývá odolnější vůči výkyvům počasí a zvládne i méně ideální podmínky.
Rostlina, která odpustí začátečnické chyby
Šanta kočičí (Nepeta) patří mezi trvalky, které si získaly oblibu díky minimálním nárokům na péči. Nejlépe prospívá na slunném stanovišti s propustnou půdou, ale dobře snáší i období sucha. Proto bývá častou součástí skalek, přírodních zahrad i městských výsadeb.
Podle odrůdy dorůstá přibližně od 30 do 100 centimetrů a během léta vytváří bohaté polštáře květů. Oblíbené jsou například kultivary „Walker's Low“, „Faassenii“ nebo bíle kvetoucí „Alba“.
Proč ji lidé vysazují poblíž teras
Šanta neobyčejná trvalka obsahuje aromatické silice, které vydávají svěží vůni připomínající kombinaci máty a citrusů. Některé studie naznačují, že látka zvaná nepetalakton může působit odpudivě na komáry a další drobný hmyz.
To ovšem neznamená, že by rostlina fungovala jako stoprocentní ochrana proti komárům nebo klíšťatům. Přesto ji mnoho zahrádkářů vysazuje v blízkosti posezení, pergol či teras právě kvůli její výrazné vůni.
Zajímavé je, že zatímco některý hmyz drží dál, opylovače naopak přitahuje. Kvetoucí šanta bývá doslova obsypaná včelami, čmeláky a motýly.
Krása a užitek v jednom
V době, kdy stále více lidí hledá rostliny nenáročné na zálivku a péči, představuje šanta kočičí zajímavou alternativu k tradiční levanduli. Nabízí dlouhé kvetení, příjemnou vůni, odolnost vůči suchu a navíc dokáže podpořit život opylovačů na zahradě.
Není proto překvapením, že se z ní stává jedna z nejčastěji vysazovaných trvalek letošního léta. Pro mnoho zahrádkářů totiž představuje přesně to, co od moderní zahrady očekávají – krásu bez zbytečné námahy.