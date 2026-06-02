Obří exploze rakety Jeffa Bezose. Ambiciózní plán návratu na Měsíc dostal tvrdý úder
2. 6. 2026 – 9:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Společnost Blue Origin čelí jednomu z největších neúspěchů ve své historii. Při testu rakety New Glenn na Floridě došlo k mohutné explozi, která může zkomplikovat plány NASA na návrat astronautů na Měsíc i výstavbu budoucí lunární základny.
Pro společnost Blue Origin a jejího zakladatele Jeffa Bezose přišla tvrdá rána v době, kdy se firma snaží upevnit svou pozici mezi nejvýznamnějšími hráči novodobého kosmického průmyslu. Při rutinním testu rakety New Glenn na floridském kosmodromu Cape Canaveral došlo k mohutné explozi, která zničila raketu a vážně poškodila startovací infrastrukturu. Přestože nebyl nikdo zraněn, incident může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro samotnou společnost, ale také pro ambiciózní plány NASA na návrat astronautů na Měsíc.
Exploze zastavila slibný rozvoj rakety New Glenn
K nehodě došlo během statického zážehu motorů na startovacím komplexu LC-36. Test představoval poslední významný krok před plánovaným startem rakety 4. června. Jen několik sekund po zahájení zkoušky však raketu pohltila obrovská ohnivá koule, která zničila nosič i část pozemního vybavení.
Na palubě se v době testu nenacházel plánovaný náklad v podobě 48 internetových satelitů projektu Kuiper společnosti Amazon, takže nedošlo ke ztrátě družic. Přesto jde o jeden z nejvážnějších neúspěchů v historii Blue Origin.
Společnost přitom v posledních měsících zaznamenávala významný pokrok. Raketa New Glenn poprvé úspěšně dosáhla oběžné dráhy v lednu 2025. Během druhé mise se podařilo bezpečně přistát s prvním stupněm rakety a následně jej znovu využít při dalším letu. Blue Origin tak postupně dokazovala, že je schopna konkurovat společnosti SpaceX v oblasti těžkých nosných raket.
Problémy se však začaly objevovat už během dubnové mise NG-3, kdy selhal druhý stupeň rakety a satelit společnosti AST SpaceMobile skončil na nestabilní oběžné dráze. Federální letecký úřad FAA tehdy zahájil vyšetřování a raketu dočasně uzemnil. Teprve před týdnem získala Blue Origin povolení pokračovat v přípravách dalších letů. Nyní ji čeká další vyšetřování a nákladné opravy startovacího komplexu.
Zakladatel společnosti Jeff Bezos uvedl, že všichni zaměstnanci jsou v pořádku a firma již pracuje na zjištění příčiny nehody. Přiznal však, že jde o mimořádně těžký den pro celý tým.
Ohrožení lunárních misí NASA
Exploze přichází ve velmi citlivém období pro program Artemis, jehož cílem je vybudovat trvalou lidskou přítomnost na Měsíci a později využít získané zkušenosti při přípravě pilotovaných letů na Mars. NASA si vybrala Blue Origin a SpaceX jako hlavní partnery pro vývoj lunárních přistávacích modulů. Blue Origin vyvíjí systém Blue Moon, který má dopravovat astronauty na měsíční povrch a následně je vracet na oběžnou dráhu k lodi Orion.
První prototyp Blue Moon MK1 měl odstartovat již na podzim roku 2026 a dopravit na Měsíc první komponenty projektu Moon Base 1. Tento přistávací modul je však navržen výhradně pro start na raketě New Glenn. Pokud bude program New Glenn delší dobu pozastaven, může dojít k posunutí nejen této mise, ale také vývoje pilotované verze Blue Moon MK2.
Administrátor NASA Jared Isaacman po nehodě uvedl, že kosmické lety patří k technologicky nejnáročnějším činnostem lidstva a že agentura bude spolupracovat s Blue Origin na důkladném vyšetření celé události. NASA zároveň vyhodnocuje možné dopady na harmonogram programu Artemis.
Situace je o to vážnější, že mise Artemis III plánovaná na rok 2027 představuje klíčový krok před plánovaným přistáním astronautů v rámci mise Artemis IV na konci roku 2028. Každé větší zdržení může ovlivnit celý harmonogram návratu lidí na Měsíc.
Přestože Blue Origin během posledních let dosáhla řady technologických úspěchů, současná nehoda ukazuje, jak náročný a rizikový je vývoj moderních kosmických systémů. Následující měsíce rozhodnou o tom, zda se společnosti podaří rychle obnovit provoz rakety New Glenn a udržet svou roli v jednom z nejambicióznějších kosmických projektů současnosti. Pro NASA i Blue Origin nyní začíná období intenzivního vyšetřování, oprav a hledání cesty zpět k plánovaným lunárním misím.