Stačí dát hřebíček ke dveřím. Nenápadný trik může pomoci s problémem, který trápí mnoho domácností
31. 5. 2026 – 18:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Někdy jsou to právě ty nejjednodušší rady, které přežijí celé generace. Naše babičky měly po ruce řešení téměř na všechno – od skvrn na prádle až po zápach v domácnosti. Jedním z méně známých triků je použití obyčejného hřebíčku u dveří nebo v blízkosti vstupu do místnosti.
Zní to možná zvláštně, ale toto aromatické koření se už po staletí používá nejen v kuchyni, ale také k provonění domácnosti a odpuzování některých druhů hmyzu.
Proč právě hřebíček?
Hřebíček obsahuje látku zvanou eugenol, která mu dodává charakteristickou kořeněnou vůni. Právě ta je důvodem, proč se hřebíčkový olej používá v kosmetice, aromaterapii i některých přírodních přípravcích proti hmyzu.
Podle odborníků může intenzivní vůně hřebíčku působit odpudivě na některé druhy drobného hmyzu, například mravence nebo moly. Nejde o zázračný prostředek, který by vyřešil větší infestaci, ale jako přírodní doplněk může být užitečný.
Trik s citronem, který znaly už naše babičky
Nejčastěji se doporučuje rozpůlit citron a zapíchat do něj několik desítek hřebíčků. Takto připravenou přírodní dekoraci pak stačí umístit poblíž dveří, na parapet nebo do místností, kde se drží zatuchlý vzduch.
Citron dodá svěží citrusovou vůni a zároveň pomáhá uvolňovat aroma hřebíčku. Výsledkem není výrazná parfémová vůně, ale spíše pocit svěžejšího vzduchu.
Může opravdu pomoci se zápachem?
Mnoho lidí používá hřebíček především jako přírodní osvěžovač. Silice obsažené v koření dokážou částečně překrýt nepříjemné pachy z botníku, spíže nebo uzavřených skříní.
Odborníci však upozorňují, že hřebíček neřeší příčinu problému. Pokud je za zápachem plíseň, vlhkost nebo nedostatečné větrání, je nutné odstranit zdroj potíží.
Kam ho umístit?
Nejčastěji lidé dávají hřebíček:
- do botníku,
- ke vchodovým dveřím,
- do spíže,
- do šatní skříně,
- pod dřez,
- na parapet otevřeného okna.
Právě v těchto místech se často drží pachy nebo se objevuje drobný hmyz.
Kolik to stojí?
Právě cena je důvodem, proč tento trik přežil tolik let. Malý sáček hřebíčku stojí jen několik desítek korun a vystačí na mnoho použití. Ve srovnání s komerčními osvěžovači vzduchu jde o velmi levnou alternativu.
Opravdu funguje?
Pokud od něj čekáte zázrak, budete nejspíš zklamaní. Pokud ale hledáte jednoduchý způsob, jak domácnost jemně provonět a zároveň využít přírodní prostředek, může být hřebíček zajímavou volbou.
Možná právě proto se tento starý trik stále předává z generace na generaci. Není drahý, neobsahuje zbytečnou chemii a jeho vyzkoušení vás bude stát jen pár minut času.