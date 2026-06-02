Globální význam eura se téměř nezměnil, dál výrazně zaostává za dolarem
2. 6. 2026 – 13:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Globální význam eura se v loňském roce téměř nezměnil, investoři přesouvali peníze hlavně do zlata a menších měn.
Ve výroční zprávě o mezinárodní roli eura to dnes uvedla Evropská centrální banka (ECB). Znamená to zklamání pro ty, kteří doufali, že nevyzpytatelná hospodářská politika Spojených států by mohla jednotné evropské měně výrazně pomoci, poznamenala agentura Reuters.
Prezidentka ECB Christine Lagardeová dlouhodobě tvrdí, že euro by se mohlo stát životaschopnou alternativou k dolaru a že nepředvídatelná politika americké vlády vytvořila "globální moment pro euro“, pokud evropští politici prosadí dlouho odkládané finanční reformy.
Euro nyní představuje kolem 20 procent globálního trhu podle široké škály ukazatelů, což je pouze nepatrně více než před rokem. Stále je však výrazně pod úrovněmi z doby před 20 lety, zatímco zlato a menší, netradiční rezervní měny výrazně posilují na úkor dolaru i eura.
"Existuje příležitost zvýšit globální atraktivitu eura – za předpokladu, že evropští politici vytvoří potřebné podmínky a přejdou od slov k činům,“ uvádí Lagardeová ve zprávě. Aby se tak stalo, musí podle ní Evropská unie posílit svou ekonomickou odolnost, právní a institucionální stabilitu i geopolitickou důvěryhodnost.
Zpráva znovu vyzývá k přijetí konkrétních kroků vedoucích k dokončení plánu nazvaného Unie úspor a investic v rámci časového harmonogramu, který ECB označuje za ambiciózní. "Další opatření, například společné financování veřejných statků, by pomohla vytvořit bezpečný a likvidní trh s veřejným dluhem Evropské unie,“ napsala ve zprávě Lagardeová. Zopakovala tak návrh, který je v některých zemích, například v Německu, velmi kontroverzní, píše agentura Bloomberg.
Největší posun zaznamenalo euro u emisí mezinárodních dluhopisů denominovaných v eurech. Jejich objem loni překročil 1,1 bilionu dolarů (22,9 bilionu Kč), což je nejvíce od vzniku společné evropské měny. K růstu přispěly relativně nízké náklady financování a úzké úvěrové marže. Objem emisí dluhopisů označovaných Reverse Yankee vzrostl téměř o 50 procent, což tento nárůst podpořilo. Reverse Yankee jsou dluhopisy vydávané americkými podniky v jiné měně, v případě eurozóny tedy v eurech, a následně zajišťované zpět do dolarů prostřednictvím měnových swapů. Využívají se k eliminaci kurzového rizika.
Podíl eura na světových devizových rezervách loni klesl o 0,5 procentního bodu na 20,2 procenta, což je výrazně méně než podíl dolaru, který činil 57 procent. To naznačuje, že správci rezerv se i v období zvýšené geopolitické nejistoty vyhýbají prudkým změnám v alokaci strategických investic.
Investice se zároveň ve velkém přesouvaly do zlata. Centrální banky i soukromí investoři nakupovali mimořádně vysoké objemy tohoto kovu - soukromé investice do zlata se loni zdvojnásobily na 2200 tun, zatímco centrální banky nakoupily 850 tun. To je méně než přibližně 1000 tun v předchozím roce, ale stále výrazně více než před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.
Po započtení zlata do oficiálních rezerv jeho podíl už převýšil podíl eura i amerických státních dluhopisů. Velká část tohoto nárůstu je však důsledkem růstu ceny zlata, nikoli pouze nových nákupů.
Největší ztrátu utrpělo euro v oblasti každodenního obchodování na devizových trzích. Důvodem byl z velké části prudký nárůst zajišťovacích operací vůči dolaru, vyvolaný neobvykle vysokou nestálostí americké měny po sérii politických oznámení, zejména v souvislosti se cly. Některé jiné měny však dokázaly posílit, zejména čínský jüan, jehož podíl podle zprávy ECB dosáhl devíti procent.
"Není zde prostor k uspokojení,“ uvedla Lagardeová. "Síly vedoucí k fragmentaci světové ekonomiky jsou stále výraznější," dodala.