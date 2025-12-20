Vánoční past na peněženky! Za kapra letos zaplatíte majlant, prodejci tasí nečekaný trik
20. 12. 2025 – 16:59 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Tradiční nákup vánočního kapra se letos v centru Prahy může změnit v noční můru pro váš rodinný rozpočet. Zatímco cena za kilogram masa zůstává na první pohled stabilní, u stánků se objevil nový nešvar, který vám nákup nehorázně prodraží. Prodejci totiž začali účtovat porcování a kuchání podle váhy ryby, nikoliv za kus, jak bylo zvykem. Stačí nepozornost a za přípravu štědrovečerní večeře necháte u kádě o stovky korun více, než jste plánovali.
Past na důvěřivé zákazníky v centru metropole
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i první kádě v pražských ulicích. Pokud se však chystáte na nákup v centru města, mějte oči na stopkách. Redaktor iDNES.cz narazil na cenovou politiku, která hraničí s drzostí. Samotná ryba vás sice vyjde na standardních 130 až 140 korun za kilogram, ale skutečný finanční šok přichází ve chvíli, kdy požádáte o její zpracování.
Někteří obchodníci totiž přešli na systém, kdy se každé říznutí nožem přepočítává na kilogramy živé váhy. Pokud si vyberete pořádného macka o váze 3,5 kilogramu, může se vám z konečného účtu zatočit hlava. Například za obyčejné naporcování na podkovy zaplatíte u takového kusu zhruba 193 korun. A to je teprve začátek. Pokud zatoužíte po luxusu v podobě filetování nebo stahování z kůže, musíte si připravit dalších 280 korun navíc.
„Že nejde o překlep, potvrdil pak redaktorovi i samotný prodejce,“ uvádí zdroj. Pokud tedy nechcete být po nákupu nemile překvapeni, pečlivě studujte ceníky. Jednoduché rozpůlení ryby vás totiž u některých stánků vyjde na 35 Kč za každý kilogram živého kusu. Bizarní je, že pouze uříznutí hlavy se zatím drží „starých pořádků“ a vyjde na 30 korun za kus, stejně jako odstranění očí a žaber, které stojí 20 korun.
Inspekce je bezmocná, prodejci mají čistý štít
Možná si říkáte, že takové ceny musí být protizákonné, ale opak je pravdou. Státní orgány mají svázané ruce, pokud je cena jasně uvedena. Státní veterinární správa (SVS) se zaměřuje především na administrativu a blaho zvířat. „SVS tyto praktiky ze zákona nehodnotí, kontroluje pouze administrativní pochybení, jako například nenahlášení prodeje nebo chyby ve welfare ryb třeba při přeplněných kádích,“ vysvětluje situaci úřad.
Ani Česká obchodní inspekce vám v tomto případě nepomůže. Pokud prodejce dodrží pravidla informovanosti, může si za své služby účtovat prakticky cokoliv. Jak uvedl mluvčí ČOI František Kotrba: „Pokud však prodejce má soupis cen viditelný a zákazníka tak informuje, o pochybení se nejspíš nejedná.“ Inspektoři tak většinou narážejí pouze na drobné prohřešky, jako jsou nenakalibrované váhy.
Nájezd na kádě vrcholí, Češi mění zvyky
Hlavní nápor na prodejní místa, kterých je letos nahlášeno kolem 2 500, se očekává v nejbližších dnech. Tradiční baštou prodeje zůstává jižní Morava, kde se objevuje i zajímavý trend. „Specifikem tohoto regionu je v posledních letech několik pojízdných prodejců, kteří postupně objedou desítky až stovky míst,“ uvádí SVS.
Přestože produkce českých rybářů je stabilní a loni dosáhla 18,7 tisíce tun, spotřeba ryb u nás dlouhodobě stagnuje pod šesti kilogramy na osobu. Možná i kvůli podobným trikům u kádí lidé čím dál častěji volí pohodlí obchodních řetězců, kde kupují již hotové a naporcované filety bez rizika, že se u pokladny nedoplatí. Pokud se tedy chystáte ke kádi, vezměte si s sebou raději kalkulačku.