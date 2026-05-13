Krach manželství a rozvod Ondřeje Brzobohatého: Kamarád naznačil bolestný pravý důvod
13. 5. 2026 – 15:03 | Magazín | Jana Strážníková
Blízký rodinný kamarád naznačil, co by mohlo být skutečným důvodem krachu slavného manželství.
Od včerejška už víme, že zlé spekulace se tentokrát nepletly: Ondřej Brzobohatý a jeho zatím ještě manželka Daniela Brzobohatá (Písařovicová) se rozcházejí.
„Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ zveřejnil hudebník na své sociální síti s prosbou o respektování soukromí.
Je nicméně vcelku jasné, že byť ani jemu, ani Daniele naprosto pochopitelně není momentálně do zpěvu a poslední, nač mají náladu, je všem do detailů vyprávět, co se vlastně stalo, veřejnost se prostě zajímat bude. To zkrátka patří ke slávě, obzvlášť když se oba v páru řadí k předním českým celebritám.
Z blíže nejmenovaných zdrojů máme zatím dvě informace: Rozchod a rozvod měl podle zdroje deníku Aha! iniciovat sám Ondřej.
„Ondřej před měsícem za Danielou přišel a řekl jí, že podává žádost o rozvod,“ tvrdí zdroj z hudebníkova okolí, který si nepřál být jmenován.
Magazín eXtra.cz zase vypátral náznak možného skutečného důvodu, proč manželství nevydrželo: „Není žádným tajemstvím, že jejím vroucím přáním je být maminkou. Vždy to pro ni byla alfa a omega. A s tím to vše souvisí,“ uvedl blízký kamarád manželů, který si taktéž nepřál být jmenován.
Co přesně to znamená, se můžeme jen domýšlet, ale zní to tak, jakoby snad Ondřej roli otce odmítal a vznikl kvůli tomu tlak, který už nedovolil vztahu pokračovat.
Což ale také nezní jako úplně jistá možnost, protože Ondřej se, alespoň tedy na veřejnosti, vyjadřoval ve smyslu, že je na všechno připravený: „Danielu bych si nikdy nevzal, kdybych nebyl přesvědčený o tom, že je to nejgeniálnější matka mých dětí,“ prohlašoval před dvěma lety.
Jenže od té doby ticho po pěšině. Zda se jednalo o skutečný a jediný faktor, nebo je toho ve hře víc, už ale musí vědět především oni sami.