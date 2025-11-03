Největší smolař kryptosvěta: Příběh muže, který vyhodil miliardy a odmítá se s tím smířit
3. 11. 2025 – 12:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Když James Howells omylem vyhodil pevný disk se zhruba osmi tisíci bitcoiny, ještě netušil, že se z něj stane symbol posedlosti i varování pro celý kryptosvět. Dvanáct let poté stále bojuje s úřady, soudy i vlastní pověstí – a jeho příběh ukazuje, že i digitální poklad může být navždy pohřben v odpadcích.
Před dvanácti lety se počítačový inženýr James Howells z waleského Newportu dopustil jedné z nejdražších chyb v dějinách digitální éry. Při úklidu kanceláře vzal dva staré pevné disky a jeden z nich – ten, o kterém si myslel, že je prázdný – hodil do černého pytle na odpadky. Jenže právě na něm byl uložen 51místný přístupový klíč k osmi tisícům bitcoinů, které tehdy neměly téměř žádnou hodnotu. Dnes by znamenaly majetek v přepočtu kolem 20 miliard korun.
Když Howells o pár dní později zjistil, co se stalo, bylo už pozdě. Odpad skončil na městské skládce Docksway – obrovském areálu o rozloze 123 akrů, kde se od roku 1987 vrší tuny odpadu, hlíny a toxických látek. Howells si zpočátku myslel, že se k disku dokáže prokopat. Jenže čím víc o skládce zjišťoval, tím víc mu docházelo, že je jeho poklad doslova pohřbený v pekle moderní byrokracie, ekologie a právních překážek.
Od smolaře k Donu Quijotovi kryptosvěta
Howells se nevzdal. Postupně si vytvořil tým odborníků na recyklaci, umělou inteligenci a obnovu dat – svůj „bitcoinový dream tým“. Do plánu se zapojily firmy z Irska, Ameriky i Asie. Společnost FLI Group nabídla specializované bagry s hladkými lopatami, které by disk nepoškodily, a další partneři navrhli systém robotického třídění odpadu. Umělá inteligence by procházela tuny vykopaného materiálu na dopravním pásu rychlostí metr za sekundu a vyřazovala vše, co tvarem připomíná pevný disk.
Zní to jako sci-fi, ale Howells byl přesvědčen, že to dokáže. „Na dně té skládky leží 20 miliard korun a jen trochu hlíny navrch,“ prohlašoval s hořkým přesvědčením. Město Newport však jeho žádost o výkop opakovaně odmítalo. Úředníci varovali, že rozkopání skládky by mohlo poškodit potrubí odvádějící metan a toxické výluhy, které by mohly kontaminovat okolní půdu i blízkou řeku Ebbw.
Když Howells radnici zažaloval, soud jeho nárok smetl ze stolu. Soudce konstatoval, že neexistují žádné rozumné důvody ani realistická šance na úspěch. Howells se odvolal a zastupoval sám – dokonce s pomocí umělé inteligence. Ani to však nezabralo. Město nyní po něm vymáhá 3,4 milionu korun na soudních výlohách. A dokud částku nezaplatí, odmítá se případem dál zabývat.
Howells to označil za finanční nátlak. „Pokud nechtějí skládku prodat, měli by to říct na rovinu,“ řekl pro BBC. „Ale používat nesouvisející dluhy k tomu, aby zablokovali legitimní nabídku, to je morálně i právně neobhajitelné.“
Nová kryptoměna z popela: Ceiniog Coin
Zatímco Newport plánuje skládku během příštích dvou let uzavřít a proměnit ji v solární farmu, Howells přechází do další fáze. Rozhodl se přetvořit hodnotu své ztracené peněženky do nové digitální měny – Ceiniog Coin (INI). Název odkazuje na starý velšský haléř a má symbolizovat znovuzrození ztraceného bohatství.
Ceiniog Coin má být kryt hodnotou 8 000 bitcoinů uložených v jeho nedostupné peněžence. Podle kryptoměnového experta Joshe Riddicta je to odvážný, ale proveditelný plán. „V kryptosvětě existuje mnoho tokenů, jejichž hodnota je odvozena od nějakého podkladového aktiva,“ říká. „V případě Jamese Howellse je výhodou, že jeho bitcoinová adresa je veřejná a každý si může ověřit, že těch osm tisíc mincí skutečně existuje. Není potřeba je mít fyzicky po ruce, aby jejich existence byla dokázána.“
Howells tak doufá, že jeho nová měna přitáhne investory z celého světa. Plánuje slavnostní uvedení Ceiniog Coinu na největší kryptokonferenci Token2049 v Singapuru, kde chce uspořádat show ve stylu newyorské burzy – se zvoněním, odpočtem a nadšeným publikem.
Příběh posedlosti a víry v druhou šanci
James Howells dnes žije sám se svým psem Ruby. S dětmi se vídá jen občas, přátelé ho popisují jako tvrdohlavého snílka, který se už nedokáže odpojit od svého osudového příběhu. Newport ho vnímá spíš jako excentrika než hrdinu, ale ve světě kryptoměn je pro mnohé symbolem člověka, který se odmítá vzdát.
Ať už se jeho disk někdy najde nebo ne, Howellsův příběh přesahuje hranice kryptoměn. Je to moderní legenda o posedlosti, naději a víře, že i když si jednou zničíte život jedním pohybem ruky, můžete ho zkusit znovu postavit – třeba z digitálních trosek.
„Mohl bych žít v Dubaji nebo v Londýně,“ říká Howells. „Ale tady v Newportu je můj život. Tady je můj disk. A dokud budu dýchat, budu ho hledat – ať už pod zemí, nebo na blockchainu.“