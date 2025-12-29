Vémola obviněn z pašování desítek kilogramů kokainu. Právníci zveřejnili ráznou reakci
29. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Slavného zápasníka podezřívají ze spolupráce na pašování významného množství drog. On sám všechno rezolutně odmítá.
Nezaměnitelný klecový bijec a legendární zápasník MMA Karlos Vémola neprožívá úplně nejlepší Vánoce: Na ulici ho sebrala zásahovka, aby si později vyslechl obvinění z drogových deliktů.
Obvinění jsou závažná: Vémola se podle žaloby měl podílet na pašování dvaceti kilogramů kokainu do Česka z Velké Británie. Spolu s Vémolou byl obviněn také jeho kamarád Antonín Beck starší.
Zápasník jakoukoliv vinu odmítá, ale vzhledem k tomu, že mu v případě dokázání viny hrozí vysoký trest, až 18 let vězení, byla na něj uvalena vazba.
„Měli pomoci přepravě dvaceti kilogramů kokainu do České republiky z Velké Británie. Za tento čin byl už v minulosti jeden člověk odsouzen, vyšetřování ale pokračovalo dál,“ píše iDnes s odkazem na nejmenovaný zdroj blízký vyšetřování.
„S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte!“ psal v pátek Vémola na Instagramu.
Detektivové Národní protidrogové centrály rovnou provedli u Vémoly i domovní prohlídku kvůli podezření, že drogy přechovává doma. Podle Vémolova právníka nic nenašli.
Zápasníkův mediální tým později přidal vyjádření: „V některých médiích se už objevují vyloženě spekulace o jeho případu. Není pravda, že by Karlos byl policií spojován s dovozem 20 kilogramů kokainu do Česka, které snad u něj měly být hledány. Znovu je potřeba uvést, že žádné drogy u Karlose při domovní prohlídce nalezeny nebyly,“ stojí v příspěvku, který si mírně protiřečí, když tvrdí, že se u Karlose vůbec nic nehledalo... a pak že se nic nenašlo. Takže se nejspíš něco hledalo.