Velký horoskop na první týden roku: Komu hvězdy nadělí nečekané finance a kdo by měl raději zvolnit?
5. 1. 2026 – 9:47 | Magazín | Žanet Ka
Je čas přestat spěchat a začít naslouchat vlastní intuici. Zjistěte, jaká energetická centra se ve vašem znamení probouzejí a jak nejlépe využít sílu těchto dnů pro svůj osobní rozvoj.
První dny nového roku se nesou ve znamení ubývajícího Měsíce, což nás přirozeně vybízí k zastavení. Místo zběsilého tempa se nyní vyplatí přehodnotit dosavadní reakce a životní směřování. Priority pro nadcházejících sedm dní by měly zahrnovat především vnitřní klid a schopnost nechat se životem plynule vést k dalším krokům.
Beran
Vsaďte na stabilitu. Tento týden pro vás bude klíčové udržet si své vnitřní pilíře, ať už jde o lidi, kterým důvěřujete, nebo vaše každodenní rituály. Kolem středy a čtvrtka můžete pocítit touhu po radikální změně, ale raději se držte svých pocitů, než abyste před nimi utíkali. Pokud narazíte na názorové neshody, nepouštějte se do zbytečných bojů. Udržet si nadhled nad kritikou ostatních je v těchto dnech důležitější než mít poslední slovo.
Příznivé dny: 6. a 10. leden.
Býk
Vaším tématem je upřímný pohled na realitu. Hvězdy vás vybízejí k reflexi, která však nebude tíživá, ale osvobozující. Pomůže vám rozpoznat, které věci už ve vašem životě nemají místo a je čas je nechat odejít. Koncem týdne se mohou připomenout finanční záležitosti uzavřené ještě před koncem roku. Využijte tento čas k jasnému vymezení osobních hranic. Víkend pak věnujte rodině a úvahám o budoucích cestách.
Příznivé dny: 5. a 9. leden.
Blíženci
Tento týden získáte vzácný dar jasného vidění ve vašich přátelských vztazích. Zmizí iluze a vy budete schopni komunikovat přímo, aniž byste se museli přizpůsobovat tlaku okolí. V polovině týdne sice hrozí drobný konflikt v partnerském životě, ale nejlepším řešením bude nechat protistranu vyjádřit své pocity bez zbytečného odporu. O víkendu se raději vyhněte bujarým oslavám, vaše energetická hladina je sice vysoko, ale nedostatek spánku by mohl vyvolat zbytečnou podrážděnost.
Příznivé dny: 7. a 11. leden.
Rak
I když vás pracovní nasazení láká k velkým výkonům, hvězdy radí pravý opak: zpomalte. Paradoxně právě mírnější tempo vám přinese ty nejlepší výsledky. Pokud se do práce ponoříte příliš hluboko, koledujete si o zbytečný stres. Raději se zaměřte na zvelebování domova a hledejte radost v maličkostech. Rok teprve začíná, dopřejte si luxus odpočinku dříve, než se kolotoč povinností rozjede naplno.
Příznivé dny: 5. a 8. leden.
Lev
Připravte se na týden plný dynamiky a společenského jiskření. Nečekaná pozvání vás vytrhnou z šedi všedních dnů a vaše charisma bude působit jako magnet na ostatní. Pozor si dejte pouze na přísliby, které dáváte svým blízkým, plané naděje by mohly narušit rodinnou pohodu. Pokud se objeví drobné neshody, vaším nejlepším spojencem bude citlivý přístup a smysl pro humor.
Příznivé dny: 6. a 9. leden.
Panna
Vaše intuice je na začátku ledna mimořádně silná. Pocit, že se blíží důležitá životní změna, vás bude provázet až do pátku. Skutečně se může objevit situace, která vás přiměje k revizi vašich zvyklostí. Jakékoliv úpravy v pracovním nebo osobním životě, pro které se v těchto dnech rozhodnete, budou mít dlouhodobě pozitivní efekt. Vyvarujte se však zbrklých impulzů a každé rozhodnutí si pečlivě promyslete.
Příznivé dny: 7. a 10. leden.
Váhy
Počítejte s tím, že váš rozvrh se může měnit z minuty na minutu. Týden sice bude mírně chaotický, ale zároveň velmi inspirativní, což vás donutí k rychlému návratu do produktivního rytmu. Vaše komunikační obratnost vám otevře dveře k novým příležitostem. Během víkendu však věnujte pozornost svému zdraví- i mírné oslabení organismu se vyplatí řešit včas, abyste nemuseli později rušit své plány.
Příznivé dny: 5. a 11. leden.
Štír
Vaše pozornost se v tomto období zaměří na finance. Touha nastolit řád ve svém rozpočtu a eliminovat zbytečné výdaje bude velmi silná. Ubývající Měsíc nahrává racionálnímu plánování a rozvoji finanční gramotnosti. I když vás intuice vede správným směrem, s realizací velkých investic počkejte až po 19. lednu. Nyní se soustřeďte výhradně na budování strategie.
Příznivé dny: 6. a 8. leden.
Střelec
Hvězdy vám pro tento týden přichystaly příjemné finanční překvapení, které může mít podobu nečekaného daru či bonusu. Tato injekce vám pomůže k realizaci dávných cestovatelských snů. Kromě financí se ke slovu přihlásí i vaše kreativní já. Nebojte se experimentovat s novými koníčky, ať už jde o hudbu nebo řemeslnou tvorbu – právě tato tvořivá energie vám dodá potřebné sebevědomí.
Příznivé dny: 7. a 9. leden.
Kozoroh
Tento týden pro vás bude nejdůležitější klid a soukromí. Vyhýbejte se hlučným společnostem a dopřejte si čas pro sebe v útulném prostředí. Tato vnitřní izolace není projevem slabosti, ale způsobem, jak načerpat sílu na nadcházející výzvy, které vás po skončení svátečního období čekají. Budování vnitřní odolnosti v tichu je nyní vaším prvořadým úkolem.
Příznivé dny: 5. a 10. leden.
Vodnář
Očekávejte týden plný kontaktů a sociální interakce. Vaše schopnost obnovit stará přátelství a navazovat nová bude na vrcholu. Díky osobnímu šarmu budete vítaným společníkem a skvělým kandidátem na prosazování svých nápadů. Pokud máte v hlavě zajímavý projekt, nyní je ten správný čas o něm začít mluvit, podpora okolí vás mile překvapí stejně jako zajímavé nabídky v práci.
Příznivé dny: 6. a 11. leden.
Ryby
V polovině týdne se můžete ocitnout v situaci, která prověří vaši trpělivost vůči chybám ostatních. Udržet si diplomatický tón nebude snadné, ale shovívavost k cizím nedostatkům vás ochrání před zbytečnými konflikty. Víkend věnujte regeneraci těla i ducha. Ideální volbou bude sauna nebo masáž, která vám pomůže setřást nahromaděné napětí.
Příznivé dny: 7. a 9. leden.