Jakub Prachař přiznal neveselé myšlenky: Moc života už mu nezbývá, bojí se
5. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný herec měl čas na přemýšlení a jak sám dodává, příliš přemýšlet nebývá nejlepší nápad.
Oblíbený herec Jakub Prachař dorazil do podcastu Čestmíra Strakatého a mimo veselých a radostných historek došlo i na téma, kterého by se většina lidí lekla a raději ho nechala stranou: Smrt a umírání.
Prachař se ale ničeho nebál a pustil se do diskuze. Smrti se nebojí, jenže smrt prý není ten hlavní problém: „Ne ze smrti, z umírání. Smrt už je asi jedno pak,“ zamyslel se.
A zamýšlet se je vůbec na škodu, jak dodal vzápětí, protože pak prý začne člověku docházet, jak moc to vlastně všechno letí a jak nepříjemně velkou poměrnou část života už má za sebou.
Navíc je těžké o podobných věcech nepřemýšlet, když zleva zprava přicházejí zprávy o úmrtí slavných: „Tenhle rok byl hrozný. Mám pocit, že se to všude tak nějak kácí. Člověk si to nepřipouští, ale jak tě to jednou napadne, napadne tě to už vždycky,“ uvedl Prachař.
Katalyzátorem nepříjemných myšlenek se přitom už před lety stala Prachařova babička: „Přišla ke mně babička a říká: Kubíčku, kolik ti je? Říkám 35, babi. A ona se na mě tak podívala a říká: No jo no, tak ještě když budeš mít štěstí jednou tolik a je po všem,“ převyprávěl herec mírně mrazivou hlášku své prarodičky.
„Ona je taková zemitá babička, tak mě to trochu vyděsilo,“ dodal.
Sám přitom používá jinou metodiku: „Já to přepočítávám na Vánoce všechno. Na počty kaprů se salátem,“ vysvětlil. „Teď je mi 42, takže to znamená, že když budu mít kliku, dožiju se 82. To už ta kvalita života…,“ odmlčel se Prachař.
„Už jen 40 kaprů se salátem“, doplnil Strakatý. Herec přikývl.
„No právě, proto ti to říkám. Že to není sranda, když o tom takhle začneš přemýšlet. Možná jsem měl čas přemýšlet a někdy to není dobrý, když máš moc času na přemýšlení,“ zakončil Prachař.