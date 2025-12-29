Dnes je pondělí 29. prosince 2025., Svátek má Judita
Velká výstraha! Bude to klouzat: Meteorologové varují před ledovkou na celém území Česka

29. 12. 2025 – 5:07 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Pozor, bude to klouzat! Meteorologové vydali varování platící pro celé území Česka.

Kdo dnes brzy ráno či v dopoledních hodinách bude potřebovat někam dojít či dojet autem, měl by se mít obzvlášť na pozoru: Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu totiž vydali varování.

Do žluté barvy značící nízký stupeň nebezpečí (ale pořád vyšší než při běžném stavu) se zahalila celá zem: Ledovka totiž hrozí kompletně všude.

Nebezpečí by mělo pominout zhruba někdy okolo poledne, do té doby ale rozhodně dávejte pozor. A pro jistotu i potom, protože opatrnosti není nikdy dost.

Na severu republiky by dnes mohlo i sněžit a ojediněle by mohly přijít mrznoucí srážky, píše ČHMÚ.

„Možný výskyt námrazy na komunikacích (jíní) s rizikem zaježdění do tenké vrstvy náledí a možností přetrvávání v zastíněných místech i během denních hodin,“ dodávají odborníci.

Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

