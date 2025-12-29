Trump vidí značné přiblížení k možné mírové dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem
29. 12. 2025 – 0:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Dnešní jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago označil podle agentury Reuters za báječná a uvedl také, že vedl dobrý rozhovor s evropskými představiteli.
Také Zelenskyj považuje dnešní jednání za skvělé. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin.
"Debatovali jsme o řadě bodů. Myslím, že dostáváme o dost blíže, možná velmi blízko," řekl Trump. Ocenil také přístup evropských lídrů, kteří podle něj znatelně přispěli k možnému konci války.
Sporným bodem podle Trumpa zůstává otázka území, ale i zde je šéf Bílého domu přesvědčen, že se k řešení podaří dospět. Rusko mimo jiné požaduje, aby mu Ukrajina postoupila celý Donbas včetně těch částí, které nedokázalo vojensky dobýt.
Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina má úctu k území, které ovládá a že přístup Kyjeva k Donbasu je zcela odlišný, než je ten Ruský.
Trump poznamenal, že právě otázka území je ta nejspornější. Řekl, že Ukrajina je sice velmi statečná a způsobila Rusku ohromné škody, přesto by ale měla raději dospět k dohodě nyní. "Je čas to ukončit," řekl.
Trump řekl, že je otevřen ke své návštěvě Ukrajiny, ačkoli by raději nejprve uzavřel dohodu. Uvedl, že nabídl, že promluví k ukrajinskému parlamentu, pokud by si Zelenskyj myslel, že to pomůže. "Jsi vítaný, kdykoli," poznamenal ukrajinský prezident.
Zelenskyj dnešní jednání s Trumpem označil za skvělé a řekl, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté ze sta procent, podle Trumpa z 95 procent. Zelenskyj usiluje o to, aby případná mírová smlouva obsahovala takové bezpečnostní záruky, aby se Rusko znovu neodvážilo rozpoutat další ozbrojený konflikt.
Bezpečnostní jsou podle Zelenského hlavním milníkem pro dosažení trvalého míru. Poznamenal, že Ukrajinci a Evropané na této věci nadále spolupracují a že se v nadcházejících týdnech sejdou, aby projednané záležitosti dokončili. Trump dodal, že v lednu bude týmy vyjednavačů hostit ve Washingtonu.
Trump rovněž podle Reuters řekl, že výsledek nynějších jednání bude znám za několik týdnů. "Do pár týdnů to budeme vědět, ať to bude tak, nebo onak," řekl. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo. Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí v hledání cesty k míru.
Americký prezident novinářům na tiskové konferenci řekl, že Rusko se bude podílet na rekonstrukci Ukrajiny. "Rusko chce, aby se Ukrajině dařilo," řekl Trump. Poznamenal, že Putin byl v této otázce velmi štědrý, když řekl, že by Rusko dodávalo energii za velmi nízké ceny.
Šéf Bílého domu hovořil i o tom, že Putin nesouhlasí s příměřím, protože nechce zastavit boje, aby je poté musel znovu obnovit. "Tomuto postoji rozumím," dodal Trump.