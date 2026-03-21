Demonstraci na Letné s názvem Nenecháme si ukrást budoucnost dnes organizuje Milion chvilek
21. 3. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Demonstrace nazvaná Nenecháme si ukrást budoucnost organizuje dnes od 15 hodin na pražské Letné spolek Milion chvilek.
Organizátoři očekávají, že v závislosti na počasí se ho zúčastní 200.000 až 400.000 lidí. Akcí chtějí podle předsedy Milionu chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.
Spolek Milion chvilek upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019, kdy se na protestu proti tehdejší Babišově vládě sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí. Organizace sobotní akce, která se uskuteční mezi 15:00 a 17:00, bude kopírovat tehdejší opatření.
Okolo Letné bude v sobotu upravena doprava, speciální tramvaj 36 bude účastníky vozit na zvláštní zastávku. Pořadatelé vyzvali, aby lidé přijížděli na akci hromadnou dopravou. Autobusy s mimopražskými účastníky shromáždění budou většinou zastavovat pod Letnou u Vltavy. Prostor pláně bude rozdělen bezpečnostními koridory, v nichž se bude pohybovat až 400 dobrovolníků, záchranáři, policisté či hasiči.