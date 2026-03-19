Máte doma HHC? Brzy se z vás stane držitel drog
19. 3. 2026 – 9:24 | Zprávy | Žaneta Kaczko
Dvě zprávy rozdělily českou scénu psychomodulačních látek. Zatímco uživatelé HHC se musí připravit na tvrdou represi a trestní postihy, komunita kolem kratomu si může prozatím oddechnout. Premiér Andrej Babiš po vlně kritiky na sociálních sítích stáhl návrh na zákaz kratomu z jednání. Místo prohibice tak nastupuje éra licencí, přísných kontrol a diskuzí o novém zdanění. Přečtěte si podrobnosti o vládním rozhodnutí, které mění pravidla hry.
Válka proti syntetickým kanabinoidům v České republice vstupuje do své nejostřejší fáze. Vláda na svém pondělním zasedání rozhodla o nekompromisním kroku: látka HHC (hexahydrokanabinol) se stěhuje na seznam přísně zakázaných návykových látek. Pro uživatele to znamená zásadní zlom, kdy z dříve legální či regulované substance se stává droga, jejíž držení může skončit záznamem v trestním rejstříku.
Zatímco HHC čelí totálnímu zákazu, oblíbený kratom dostal od kabinetu Andreje Babiše nečekanou „milost“ a prozatím zůstává v režimu licencovaného prodeje.
HHC pod zámkem: Ústupek mezinárodnímu tlaku?
Rozhodnutí o zákazu HHC oznámili po jednání vlády premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle Vojtěcha jde o reakci na kroky OSN, která HHC zařadila na celosvětový seznam zakázaných látek již před rokem. Česko se tak rozhodlo pro nejpřísnější možnou interpretaci svých mezinárodních závazků.
Dosud bylo HHC v tuzemsku v kategorii tzv. zkoumaných psychoaktivních látek. To znamenalo omezení prodeje, ale mírnější postihy pro uživatele. S novým nařízením, které začne platit den po zveřejnění ve Sbírce zákonů, se však pravidla hry mění:
Prodej: Úplný zákaz.
Držení: Trestný čin (v závislosti na množství).
Důvod: Obavy z intoxikací dětí, agresivity uživatelů a nedostatečného prozkoumání dlouhodobých účinků.
Vnitřní rozpor v koalici: Kriminalizujeme slušné lidi?
Proti tomuto kroku se paradoxně postavil vlastní vládní odbor protidrogové politiky. Ten varuje před „přepětím práva“. Podle odborníků není represe nutná, protože Česko již disponuje moderním zákonem o psychomodulačních látkách, který dokáže rizika korigovat bez nutnosti posílat lidi před soud.
Vládní odbor uvádí, že jediným důsledkem bude bezdůvodná kriminalizace uživatelů, kteří látku přechovávají pro vlastní potřebu a společensky nejsou nijak škodliví.
Podobně se vyjadřuje i Hospodářská komora, která upozorňuje na zastavení výzkumu možných terapeutických účinků HHC. Experti na závislosti navíc varují před klasickým scénářem: černý trh okamžitě zaplní nové, ještě nebezpečnější a neprobádané deriváty. Tři z nich (např. ADB-3en-BUTINACA) už vláda preventivně zařadila na seznam zkoumaných substancí.
Kratom přežil: Babiš otočil po tlaku na sítích
Původně se očekávalo, že na „černou listinu“ zamíří i kratom. Premiér Andrej Babiš však návrh na jeho zákaz v pondělí nečekaně stáhl. Přiznal, že ho k tomu přiměly bouřlivé reakce veřejnosti a uživatelů na sociálních sítích.
Vláda nyní místo zákazu zvolila cestu přísné regulace a kontroly:
Prověření licencí: Stát si došlápne na prodejce, zda dodržují zákaz prodeje nezletilým.
Možné zvýšení věku: Zvažuje se posun hranice pro nákup z 18 na 21 let.
Daně: Premiér vyjádřil podiv nad tím, že u dovozu kratomu dosud neexistuje spotřební daň ani DPH, což hodlá kabinet brzy změnit.
Aktuálně v Česku funguje téměř 150 licencovaných prodejen, které za povolení zaplatily vysoké částky. Prodejci varovali, že náhlý zákaz by pro ně byl likvidační a uživatele by vehnal do rukou dealerů.
Co bude následovat?
Zákaz HHC vstoupí v platnost v řádu dnů. Pokud máte doma zásoby produktů s touto látkou, brzy se stanete držiteli nelegální drogy. U kratomu naopak začíná období „zkušební doby“, během kterého bude ministerstvo zdravotnictví vyhodnocovat, zda nastavená pravidla licencovaného prodeje skutečně chrání zdraví veřejnosti, a zejména dětí.