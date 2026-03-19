Toxická sluchátka v Evropě: Tyto modely mizí z obchodů, nenosíte je?
19. 3. 2026 – 10:05 | Magazín | Žaneta Kaczko
Ftaláty poškozující plodnost a bisfenoly ovlivňující vývoj dětí- to je výsledek analýzy 81 modelů sluchátek dostupných na evropském trhu. Mezi hříšníky se objevily i herní legendy od Razeru nebo Logitechu. Zjistěte, které značky v testu propadly a které jsou naopak pro vaše uši zcela bezpečné.
Téma bezpečnosti elektroniky, kterou nosíme denně přímo na těle, nabírá na obrátkách. Rozsáhlý evropský průzkum totiž odhalil alarmující skutečnost: oblíbená sluchátka známých značek obsahují koktejl toxických látek, které mohou vážně ohrozit lidské zdraví. První velcí prodejci, jako je nizozemský MediaMarkt, již začali problematické modely stahovat z pultů.
Toxický koktejl v náušnících: Co vědci našli?
V rámci mezinárodního projektu „ToxFree LIFE for All“, na kterém spolupracovaly spotřebitelské organizace napříč Evropou (včetně Rakouska), podrobili experti analýze celkem 180 vzorků plastů z 81 různých modelů sluchátek. Výsledky jsou znepokojivé- v mnoha zařízeních byly potvrzeny nebezpečné chemikálie, které se při kontaktu s kůží mohou uvolňovat do těla.
Mezi hlavní viníky patří:
- Ftaláty: Používají se jako změkčovadla plastů. Jsou spojovány s poruchami plodnosti a jsou považovány za potenciálně karcinogenní.
- Bisfenoly: Tyto látky se vyskytují v tvrdých plastech a kovových částech. Odborníci varují zejména před jejich vlivem na vývojové poruchy u dětí.
Které modely propadly v testech?
Největším překvapením je přítomnost toxických látek u renomovaných výrobců, nikoliv jen u levného zboží z tržišť typu Temu. Velmi špatné hodnocení si odnesla zejména sluchátka určená pro hráče a děti.
Seznam produktů, které byly v Nizozemsku staženy z prodeje nebo získaly kritické hodnocení:
- Razer Kraken V3
- Herní HyperX Cloud III (HP)
- Bezdrátová Logitech G733 Lightspeed RGB
- Bezdrátová Sennheiser Momentum 4
- Beats Solo Buds
- Philips SHD8850
- Bluetooth sluchátka Haylou S35 ANC
- M6pop s kočičíma ušima
- Fresh 'n Rebel Clam Junior
- OTL Technologies (edice Super Mario)
- Hema Nijntje / Miffy
Vědci se zaměřili především na části, které přicházejí do přímého kontaktu s pokožkou, tedy náušníky a hlavové mosty. Právě zde je riziko vstřebávání látek nejvyšší.
Světlé výjimky: Kdo prošel bez ztráty kytičky?
Není však třeba propadat panice u všech zařízení. Studie zároveň ukázala, že někteří výrobci dbají na bezpečnostní standardy mnohem přísněji. Mezi modely, které v testech obstály dobře, patří například:
- Apple AirPods Pro 2
- JBL Tune 720BT
Co dělat, pokud tato sluchátka vlastníte?
I když se o plošném stahování v České republice zatím oficiálně nerozhodovalo, nizozemská televize RTL potvrdila, že tamní prodejci berou výsledky studie velmi vážně. Pokud používáte některý z rizikových modelů, odborníci doporučují omezit dobu, po kterou jsou sluchátka v přímém kontaktu s kůží, a sledovat oficiální vyjádření českých dozorových orgánů, jako je Česká obchodní inspekce.