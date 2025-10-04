Ve volebním štábu ANO začíná jednání předsednictva hnutí
4. 10. 2025 – 19:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve volebním štábu ANO začíná jednání předsednictva hnutí, potvrdil mluvčí ANO Martin Vodička.
Kdy se uskuteční schůzky s lídry SPD a Motoristů, politici ANO zatím neupřesnili. Předsedové SPD Tomio Okamura a Motoristů Petr Macinka se nechali slyšet, že za lídrem ANO Andrejem Babišem zamíří ještě dnes večer.
Okamura uvedl, že setkání už je naplánované. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček ČTK řekl, že vyjednávání mohou začít ještě dnes. Vedení hnutí se nejdřív ale poradí o postupu.
Šéf ANO Babiš spěchal na jednání předsednictva z tiskového střediska, kde poskytoval rozhovory domácím i zahraničním médiím. Mluvčí potvrdil, že lídr hnutí jde na setkání vedení. Vylidnila se také galerie, na které politici ANO slaví vítězství ve volbách.
Předsednictvo hnutí má 14 členů. Jsou v něm vedle Havlíčka třeba Alena Schillerová, Richard Brabec či Radek Vondráček.