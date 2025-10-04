Mandát obhájila víc než stovka poslanců, Benda zůstává, Stanjura nikoli
4. 10. 2025 – 21:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V letošních sněmovních volbách obhájilo svůj mandát 108 dosavadních poslanců.
O znovuzvolení se jich přitom ucházelo 168. Po minulých volbách v roce 2021 se do Sněmovny vrátilo 99 poslanců. Ve Sněmovně zůstane dlouholetý poslanec ODS a sněmovní stálice Marek Benda. Poprvé se stal poslancem České národní rady v lednu 1990. Z poslaneckého klubu ANO, který měl dosud 71 členů, zůstane v lavicích v nadcházejícím volebním období 53 poslanců. Z dosavadních 35 poslanců ODS jich zůstane 20.
Sněmovnu ale opustí dosavadní předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. V Praze kandidoval z posledního místa, skončil pátý, přičemž Piráti získali v hlavním městě jen čtyři mandáty. Do Sněmovny se Michálek dostal poprvé s ostatními Piráty v roce 2017. Ve Sněmovně ale zůstane jeho stranická kolegyně a dosavadní místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová stejně jako další místopředsedové Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), Jan Skopeček (ODS) nebo Aleš Juchelka (ANO).
Sněmovna zůstane zřejmě uzavřena například pro dosavadního ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Poslancem by se mohl stát, pokud by se do Sněmovny dostal jako náhradník. Naproti tomu svůj mandát obhájila dosavadní předsedkyně klubu ANO a stínová ministryně financí Alena Schillerová. Mandát ale neobhájil třeba její stranický kolega a moravskoslezský hejtman Josef Bělica nebo člen sněmovního mediálního výboru Stanislav Berkovec. Neuspěl také místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral.
Mandát neobhajovaly tři desítky zákonodárců. Je mezi nimi například bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek, který rezignoval na pozici ve vládě kvůli takzvané bitcoinové kauze. Mandát neobhajovaly ani poslankyně Klára Kocmanová (Piráti), Martina Ochodnická (TOP 09) a Marie Jílková (KDU-ČSL). Svůj konec ve Sněmovně avizovaly už dříve kvůli tomu, že podle nich není možné sladit poslaneckou práci s běžným životem. Obdobně se vyjádřil také Viktor Vojtko (STAN), podle kterého jde těžko skloubit mandát s rodinou. Mandát neobhajoval ani pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).