Ve věku 89 let zemřel Robert Redford – ikona filmové elegance a nezávislého filmu
16. 9. 2025 – 15:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve věku 89 let odešel jeden z největších velikánů amerického filmu – Robert Redford. Zemřel 16. září 2025 ve svém domě v Utahu, ve spánku, obklopen rodinou.
Podle vyjádření jeho publicistky Cindi Berger nebyla bezprostřední příčina smrti zveřejněna.
Svět si jej bude pamatovat nejen jako charismatického herce, ale také jako režiséra, producenta a zakladatele slavného festivalu Sundance.
První kroky a začátek kariéry
Robert Redford se narodil 18. srpna 1936 v kalifornské Santa Monice. Zpočátku se věnoval malířství a studoval v Evropě, ale nakonec ho osud přivedl na hereckou dráhu. Nejprve se prosadil na divadelních prknech na Broadwayi, než se v roce 1960 poprvé objevil ve filmu Tall Story. Do povědomí širšího publika se však dostal až o několik let později díky komedii Bosé nohy v parku (1967), kde zazářil po boku Jane Fondové.
Hollywoodská hvězda první velikosti
Zlom nastal v roce 1969, kdy společně s Paulem Newmanem vytvořil legendární duo ve westernu Butch Cassidy a Sundance Kid. Právě role zloděje Sundance Kida mu přinesla celosvětovou slávu i přezdívku, kterou si uchoval po celý život. Na úspěch navázal kriminálním snímkem Podraz (1973), opět s Newmanem, který získal Oscara za nejlepší film.
Sedmdesátá léta pak přinesla další ikonickou roli – novináře Boba Woodwarda ve filmu Všichni prezidentovi muži (1976), mapujícím aféru Watergate. Redford se etabloval jako herec, který dokáže spojit šarm s vážnými politickými tématy. Jeho jméno se stalo synonymem pro „amerického hrdinu“, který nikdy neztrácí tvář.
Během své kariéry vytvořil Robert Redford více než 65 hereckých rolí – od raných televizních vystoupení až po velké hollywoodské blockbustery. Charisma, elegance a schopnost propojovat lehkost s hlubokými tématy z něj udělaly jednu z největších hereckých legend 20. století.
Za kamerou i na festivalech
Redford se ovšem neomezoval jen na herectví. V roce 1980 debutoval jako režisér rodinným dramatem Obyčejní lidé. Film okamžitě sklidil obrovský úspěch – Redford získal Oscara za nejlepší režii. V dalších letech se více soustředil na produkci a podporu nezávislého filmu.
V roce 1981 založil Sundance Institute a krátce nato také Sundance Film Festival, který se stal jednou z nejvýznamnějších přehlídek nezávislé tvorby na světě. Mnozí režiséři a scenáristé dnes přiznávají, že právě díky Sundance mohli nastartovat své kariéry.
Poslední role a odchod do ústraní
Herecky se Redford rozloučil snímkem Gentleman s pistolí (2018), kde ztvárnil okouzlujícího bankovního lupiče Forresta Tuckera. „Je čas jít,“ oznámil tehdy. Přesto se ještě krátce objevil v menších projektech a dokonce měl v roce 2025 cameo v seriálu Dark Winds.
Kromě filmu byl i vášnivým ochráncem přírody a angažovanou osobností, která usilovala o to, aby kultura nebyla jen zábavou, ale i nástrojem změny. Svým životem i dílem dokázal, že film může mít přesah – inspirovat, podněcovat k přemýšlení a měnit způsob, jakým vidíme svět.