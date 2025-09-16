Japonsko vyzkoušelo na lodi railgun, zbraň budoucnosti
16. 9. 2025 – 15:05 | Magazín | Alexej Chundryl
Japonské námořnictvo dosáhlo významného milníku: loď JS Asuka, která slouží jako experimentální plavidlo Japonských obranných sil, úspěšně odpálila railgun vůči skutečné lodi v moři.
Podle prohlášení agentury ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) došlo k testu během června až začátku července tohoto roku, kdy bylo potvrzeno, že projekt elektromagnetického railgunu vystřelil proti námořnímu cíli. Jde o první známý případ, kdy byl takový systém namontovaný přímo na válečné lodi použit proti reálné lodi.
Plavidlo Asuka není válečná loď první linie, ale slouží jako testovací loď pro vývoj pokročilých technologií, což jí umožnilo nést těžký railgun umístěný na zádi, kde bývá kokpit vrtulníkové paluby. Při testech byly zveřejněny snímky, které ukazují okamžik výstřelu, zaměřování cílové lodi a také systémy řízení palby (radar, optická či infračervená kamera).
Technologie railgunu umožňuje vystřelovat projektily pomocí elektromagnetických sil místo tradičních výbušných náloží, což umožňuje výrazně vyšší rychlosti a průbojnost těchto projektilů. V jedněch z dřívějších pozemních testů agentura ATLA uváděla rychlost kolem 2 230 metrů za sekundu (což je téměř Mach 7) při energii náboje kolem pěti megajoulů.
Význam tohoto testu je nejen technologický, ale i strategický. Railguny se považují za možnou protiváhu hypersonických raket a jiné moderní výzbroje zejména v námořních konfliktech. Přinášejí možnost rychlého střelby, velkého dosahu a relativně nižších nákladů na výstřel oproti raketám či střelám vybaveným výbušninou. Přesto ale existují značné technické překážky – například odolnost hlavně (potřebuje zvládnout extrémní tepelné a mechanické namáhání) a kapacitu energetických systémů, které na palubě lodi musí generovat potřebnou elektřinu.
Z japonské strany zaznívá, že výsledky testu budou detailně představeny na sympoziu ATLA v listopadu 2025 v Tokiu. Tam pravděpodobně dojde k upřesnění dalších parametrů – např. reálného dosahu střely při námořním testu, životnosti hlavně či opakovatelnosti výstřelů.