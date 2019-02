Vatikán a mešita Al-Azhar budou společně bojovat proti extremismu

Leteckou záchrannou službu by měli i po roce 2020 zajišťovat kromě policie a armády také soukromníci, schválila dnes vláda. Ustoupila tak od původního plánu, že bude vrtulníky provozovat státní podnik, který schválil v září 2017 tehdejší kabinet ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Důvodem jsou vysoké počáteční náklady na technologie i potřeba 30 pilotů, které by nestihla vyškolit. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se na řešení shodly i Asociace krajů a Asociace zdravotnických záchranných služeb.

Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek , které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Pokud mají zákazníci z řeznictví v Kostelci nad Labem a ve Varnsdorfu maso ještě doma, mají se podle něj domluvit na vrácení prodejci.

Evropská unie neuvažuje o tom, že by nabídla Británii právně závazné ujištění týkající se takzvané irské pojistky , které by mohly zajistit podporu brexitové dohodě v britské Dolní sněmovně. Po setkání s britskými poslanci to v pondělí na twitteru napsal generální tajemník Evropské komise Martin Selmayr. Německá kancléřka Angela Merkelová dnes při návštěvě Tokia vyjádřila přesvědčení, že pat kolem irské hranice se ještě stále dá vyřešit, bude ale třeba nalézt kreativní řešení.

Návrh ministerstva financí k sjednocení odvodů a daní do jedné platby pro drobné živnostníky je podle daňových odborníků krok správným směrem, který sníží administrativu. Experti zároveň upozornili na to, že systém zřejmě nebude výhodný pro všechny drobné živnostníky a že bude záležet na detailech znění připravovaného zákona.

