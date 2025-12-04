Váš pes to možná umí také: Sunny vycítila nemoc, kterou lékaři přehlédli
4. 12. 2025 – 16:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dvouletá fenka Sunny začala své majitelce neobvykle nalézat na krk a neustále ji sledovat. Kenzie Kinney Seymour netušila, že jí tím pes ve skutečnosti upozorňuje na vážný zdravotní problém, který se o den později potvrdil jako mozková aneurysma.
Dvouletá adoptovaná fenka Sunny se jednoho dne začala chovat neobvykle a její majitelka Kenzie Kinney Seymour si nejprve myslela, že jde o běžnou psí nervozitu. Sunny však byla neobyčejně neklidná, kňučela, odmítala se vzdálit od své majitelky a neustále se svým tělem tlačila na její krk a ramena. V jednu chvíli dokonce lezla za Seymour na postel a opírala si hlavu o její rameno, jako by se snažila upozornit na něco, co sama Kenzie ještě necítila.
Pro Seymour to nebyla úplná novinka. Sunny už dříve citlivě reagovala na její zdravotní potíže – například na nohu s trvalým poškozením po chronických krevních sraženinách. Když tedy fenka začala opakovat stejné chování, tentokrát zaměřené na oblast krku, dolehly na Seymour obavy, které nedokázala setřást.
Když se přidaly prudké bolesti hlavy a krku, rozhodla se vyhledat pohotovost. Personál ji chtěl původně poslat domů, protože symptomy nevypadaly nijak výjimečně. Seymour však trvala na tom, že něco není v pořádku, a požádala o CT vyšetření. Tím se potvrdilo, že Sunnyina neklidná reakce nebyla náhodná – Kenzie měla mozkovou aneurysmu, která mohla kdykoliv prasknout. Včasné odhalení jí pravděpodobně zachránilo život.
Po šokující diagnóze nyní čeká na další vyšetření u neurologa. Zároveň říká, že celou situaci bere den po dni a snaží se ocenit, že o problému vědí včas. Na Instagramu sdílela video, kde je vidět Sunnyino neobvykle intenzivní chování. Klip získal přes deset tisíc zhlédnutí a okamžitě vyvolal bouřlivé reakce lidí, kteří sami zažili něco podobného.
Pes jako instinktivní strážce zdraví
Příběh Seymour a Sunny otevírá znovu otázku, nakolik dokážou psi reagovat na zdravotní změny u lidí. Zatímco věda neprokázala, že by psi byli schopní detekovat neprasklá mozková aneurysmata, jasně ukazuje, že mohou odhalit jiné zdravotní stavy. Detekční psi jsou dnes schopni rozeznat některé druhy rakoviny, varovat před blížícím se epileptickým záchvatem nebo dokonce odhalit COVID-19 ve vzorcích potu s vysokou úspěšností.
Studie z roku 2022 ukázala, že psi dokáží rozpoznat přítomnost COVID-19 s mimořádně vysokou přesností. Výzkum z Queen’s University Belfast z roku 2021 pak zjistil, že domácí psi reagují odlišně na pach potu lidí během epileptických záchvatů než na běžné vzorky. To posiluje teorii, že psi vnímají chemické změny těla, které lidé sami nezaznamenají.
V komentářích pod Kenziným videem se rychle objevily desítky podobných příběhů. Lidé popisovali, jak jejich psi předem varovali před synkopou, reagovali na rostoucí nádory, odmítali opustit nemocného člena rodiny nebo opakovaně upozorňovali na problém, který se později potvrdil lékařsky. Pro mnohé je pes nejen společníkem, ale skutečným strážcem zdraví.
Zajímavý je také příklad psa, který si získal virální pozornost díky schopnosti odhalit přítomnost lepku v jídle. Objevují se i další příběhy, například fenka, která podle své majitelky vycítila rostoucí nádor na mozku ještě před diagnózou. Takové zkušenosti sice nejsou vědeckým důkazem, ale ukazují, jak úzké může být propojení mezi člověkem a jeho zvířetem.
Sunny sice není vycvičený zdravotní asistenční pes, ale v Kenzině případě sehrála roli, kterou by jí mnozí odborníci možná nepřisuzovali. Seymour otevřeně říká, že je nesmírně vděčná, že má po svém boku zvíře, které na ni tak citlivě reaguje a které nepodcenilo signály těla, jež ona sama přehlédla.
Příběh Sunny a její majitelky tak připomíná, že intuice zvířat není jen romantická představa, ale často i nenahraditelný zdroj varování. A že někdy může být právě čtyřnohý přítel tím, kdo jako první upozorní na to, že v těle není něco v pořádku.