'Vařila myšička kašičku.' Vláda dělala rodičovskou podle dětské říkanky

Důchodová komise rozpracuje a vypočítá do příštího zasedání 3. května dopady změn důchodového systému v případě zavedení společného vyměřovacího základu partnerů, prodloužení vyloučené doby zápočtu důchodu a zavedení fiktivního vyměřovacího základu pro pečující osoby. Komise se na tom dohodla na pátečním zasedání. více

Volby do Evropského parlamentu jsou za dva měsíce a hlavní strany už představily kandidáty. Ale kde se vlastně vzalo slovo "kandidát"? A znamená dnes opravdu to, co znamenalo kdysi, tedy čistotu a dobré úmysly? více