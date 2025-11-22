Vánoční strom pro Staroměstské náměstí uřízli dřevorubci v Jiřetíně pod Jedlovou
22. 11. 2025 – 14:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku.
Vysoký byl 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62 let. Smrk je mimořádně rozložitý, světelný řetěz, který ho ozdobí, bude rekordně dlouhý, atakovat může deset kilometrů, řekl ČTK Tomáš Jílek, předseda představenstva firmy Technologie hlavního města Prahy.
Samo řezání mezi chalupami trvalo sotva deset minut, příprava na práci tři až čtyři týdny. Vznikl dočasný chodníček kvůli bezpečí lidí, kteří se přišli na událost podívat. Celou dobu jistil strom jeřáb. V závěsu museli dřevorubci kmen opracovat a zkrátit na 22 metrů, z toho dva metry budou v šachtě na Staroměstském náměstí. Dřevorubecký šampion Jiří Vorlíček chválil tvar stromu. "Má hezky husté větve nahoru, je pěkně rostlý, široký," uvedl Vorlíček, který kácel už 14 stromů pro Prahu.
Větve musí pracovníci opatrně přivázat, aby se po cestě do hlavního města nepolámaly. Na náročné práci se podílí přes 60 lidí. Na trasu dlouhou 140 kilometrů vyrazí vánoční strom na podvalníku pozdě odpoledne. Cílem je dnes logistický areál na kraji Prahy. Na Staroměstské náměstí smrk z deponie převezou v noci na úterý, ukotví ho a následovat bude zdobení.
Práci odborníků přihlížely v mrazivém dni desítky místních včetně současného majitele pozemku, na kterém strom vyrostl, Rudolfa Storczera. "Má už svůj věk a roste v podmáčeném podloží. Když foukal vítr, bál jsem se, že se zlomí," řekl ČTK. Na strom se pojede podívat, až se na vánočních trzích rozsvítí. Pojedou i další obyvatelé obce. "Je to určitě pro nás velká čest," řekl ČTK bývalý starosta Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav Karpálik. "Vybírali jsme ze zhruba 35 adeptů podle obrázků. Tohle byl už podle toho vizuálního vzhledu na fotografiích jeden z favoritů," uvedl Jílek. Strom bude letos ozdoben dobíla, aby podle Jílka evokoval zasněžené Vánoce.
Od roku 2015 pocházelo z Libereckého kraje šest vybraných stromů, po dvou zástupcích měly Ústecký a Středočeský kraj a jeden vánoční smrk vyrostl v Královéhradeckém kraji.