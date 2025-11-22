Středočeši nominovali na předsedu ODS Kupku, Skopeček obhájil krajský post
22. 11. 2025 – 16:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Středočeští občanští demokraté dnes na regionálním sněmu v Kutné Hoře nominovali na předsedu ODS Martina Kupku.
Celostátní sněm rozhodne o nástupci Petra Fialy v čele strany v lednu. Kupka už má i podporu Ústeckého kraje. Poslanec Jan Skopeček dnes obhájil pozici předsedy středočeské ODS. Mandát bere jako závazek pro další práci a komunikaci jasné, pravicové politiky. Skopeček získal nominace ze všech regionů středočeské ODS kromě jedné oblasti, proto mandát považuje za silný, řekl ČTK.
Nominaci místopředsedy ODS a ministra dopravy v demisi Martina Kupky na vedení strany avizovali představitelé středočeské ODS ještě před zahájením sněmu. Měl nominaci mnoha místních sdružení. Několik sdružení navrhlo i Skopečka, který už dříve ČTK řekl, že ji nevyužije.
Cílem znovuzvoleného středočeského předsedy je přinést program, který bude zajímavý pro širokou škálu tradičních voličů ODS. Nechce měnit hlavní teze, jako jsou například ochrana individuální svobody, minimální stát či nezadlužená budoucnost, ale zároveň je podle něj třeba hledat i nové nápady. "Chceme přijít se zajímavými programovými věcmi a jazykem, kterému budou rozumět ti noví voliči, a to je určitě úkol jak pro celostátní vedení ODS, tak pro náš region," doplnil Skopeček.
Místopředsedy středočeské ODS byli zvoleni Pavel Pavlík, Kateřina Jurigová, Jan Hofmann, Jakub Rejzek a Tomáš Šalamon.
Volební sněm ODS se uskuteční v lednu. Na funkci předsedy strany aspiruje zatím kromě Kupky místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Vyloučená není ani nominace jihočeského hejtmana Martina Kuby.