27. 11. 2025 – 10:15 | Magazín | Žanet Ka

Vánoční kaktus v plné kráse: co udělat do 15. prosince, aby se obalil květy
zdroj: ChatGPT
Je to jedna z nejkrásnějších zimních rostlin, ale zároveň i nejcitlivějších. Vánoční kaktus začne tvořit poupata tehdy, když mu dopřejete správné světlo, teplotu a šetrnou zálivku. Při jemné péči může během svátků doslova zářit.

Vánoční kaktus patří mezi rostliny, které dokážou zútulnit zimní domov možná nejvíc ze všech. Když se v prosinci rozkvete, působí jako něžný živý šperk uprostřed chladného období. Aby se to povedlo právě o Vánocích, potřebuje trochu zvláštní péče a několik kroků ve správný čas.

Má svůj vlastní rytmus

Schlumbergera je sukulent z Brazilie, kde roste obklopený vlhkostí a rozptýleným světlem. Proto mu nesedí horko, suchý vzduch ani ostré slunce. Miluje jemnost a stabilitu, která je klíčem ke květům.

Co stihnout do poloviny prosince, aby se rostlina „rozběhla“ k růstu květů

Vánoční kaktus tvoří poupata nejlépe tehdy, když dostane rozptýlené světlo, mírný chlad a když ho necháte odpočívat.

Světlo a místo

Dejte ho na místo, kde na něj nedopadají přímé paprsky, které mohou listy poškodit a poupata vysušit. Nejlépe mu sedí parapet orientovaný na východ nebo sever.

Teplotní režim

Je to jedna z nejdůležitějších podmínek: 18–20 °C přes den, o pár stupňů méně v noci. Pokud má doma příliš horko, kaktus se „probouzí“ k růstu listů, ne k tvorbě květů.

Jemná zálivka

V tomto období by měla být zálivka opravdu střídmá. Rostlina nepotřebuje stát ve vodě, naopak ji ocení jen tehdy, když substrát lehce proschnul. Během podzimu a zimy je lepší méně vody než více.

Zálivky, které podpoří kvetení

Začátek prosince je ideální čas dopřát květině výživu něčím jemným a přírodním.

1. Odvar z cibulové slupky- posiluje kořeny a stimuluje kvetení

Cibulové slupky jsou skutečnou mikronutriční bombou.

  • oloupejte 2-3 cibule,
  • zalijte slupky horkou vodou,
  • nechte 24 hodin na tmavém místě,
  • Sceďte a zřeďte vodou v poměru 1 : 1.
2. Banánová voda. rychlý „energetický nápoj“ 

Banánové slupky jsou skvělým zdrojem draslíku, který rostliny potřebují ke kvetení.

Používejte během vývoje pupenů.

  • nakrájejte slupku na kousky,
  • zalijte teplou vodou,
  • odložte na 24 hodin,
  • sceďte a zřeďte.
3. Černý čaj- když potřebujete něco rychlého

Dokonale zvýrazňuje barvu listů a posiluje rostlinu.

  • uvařte silný čaj,
  • smíchejte s vodou v poměru 1:1,
  • zalévejte jednou týdně .
4. Vlhčení vzduchu
  • Vánoční kaktus má rád prostředí se zvýšenou vlhkostí, vhodná je například miska s vodou poblíž nebo zvlhčující odpařovač. Suchý vzduch z topení je to, co poupata nejčastěji shazuje.

Čeho se vyvarovat, aby poupata neopadala

Vánoční kaktus je citlivý na změny. Jakmile začne nasazovat poupata, je důležité:

  • neměnit místo- i posunutí o pár decimetrů může rostlinu rozhodit
  • nevystavovat ji průvanu
  • nedávat ji blízko topení
  • nepřelévat

Už při malém přelití mohou kořeny zahnívat a poupata opadat.

Až vykvete, odmění vás dlouhými týdny barev

Kvetení vánočního kaktusu je nádherný proces. Květy mohou vydržet i měsíc, někdy déle, zvlášť pokud stojí na místě s příjemnou světelnou intenzitou a přiměřenou teplotou. A pokud mu dopřejete péči ve správnou dobu, tedy právě teď, do poloviny prosince, je velká šance, že se na Vánoce skutečně rozzáří barvami.

