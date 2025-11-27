Muž, který obešel planetu bez mapy a mobilu. Na cestě je 27 let a konec je na dosah.
27. 11. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po téměř třech desetiletích na cestě se britský dobrodruh Karl Bushby blíží k dokončení svého bezprecedentního pěšího obvodu planety. Zbývá mu posledních pár tisíc mil, za nimiž se skrývá příběh neuvěřitelné vůle, nebezpečí, vytrvalosti i okamžiků, kdy šlo o život.
Když Karl Bushby v roce 1998 vyrazil z Chile, netušil, že se jeho dobrodružství protáhne na téměř tři desetiletí. Chtěl dokázat něco, co nikdo před ním nedokázal – obejít svět pěšky bez jediného přerušení a bez použití jakéhokoli mechanického dopravního prostředku. Navíc si stanovil ještě tvrdší pravidlo: nevrátí se domů, dokud tam nedojde po vlastních nohou. Dnes, po více než 30 tisících mil, se blíží závěru své pouti a stojí na prahu jedné z nejnáročnějších kapitol svého života: návratu domů po 27 letech.
Ušel celé Ameriky, prošel Ruskem a Asii, vydal se napříč Evropou a přežil situace, které by většinu lidí poslaly na první letadlo domů. V jeho životě na cestě se odehrály dějiny – přelom milénia, útoky z 11. září, finanční krize, pandemie covidu. Bushby mezitím každý den pokračoval dál, krok za krokem, s výbavou postupně měnící se doby, kdy začínal bez telefonu a běžné navigace. První dotykový mobil si koupil až roku 2013.
Nebezpečí, překážky a chvíle, kdy šlo o život
Bushbyho trasa nebyla jen dlouhá. Byla extrémně nebezpečná. Přechod Darien Gap, jednoho z nejnepřístupnějších úseků planety, byl teprve začátek. V Beringově úžině čelil ledovým krám, mrazům a dokonce i lednímu medvědovi. V některých chvílích si myslel, že nepřežije, ale psychicky se dokázal znovu zvednout. Když mu několik států odmítlo povolit pokračovat pěšky, rozhodl se, že přesto nepoleví. Stal se prvním člověkem na světě, který přeplaval Kaspické moře – 186 mil za 31 dní. Ne proto, aby překonal rekord, ale proto, že jeho mise nepřipouštěla obejití překážky jinak než vlastní silou.
Kromě extrémních fyzických podmínek čelil i byrokracii. Vízové problémy ho opakovaně uvěznily v různých zemích, naposledy v Mexiku, kde musel čekat na povolení pokračovat přes Turecko a dál do Evropy. Peníze mu docházely, pandemie zavřela hranice a na cestě strávil mnohem víc let, než původně plánoval.
Jeho život v pravidelném pohybu však inspiroval statisíce lidí. Na TikToku, kde sdílí záběry z cesty, ho sleduje přes 350 tisíc lidí. Pro mnohé představuje kontrast ke světu plnému instantních výzev – Bushby nenatáčí virální kousky, ale ukazuje, co znamená vytrvalost v nejčistší podobě.
Posledních 2 000 mil a těžký návrat domů
Dnes je Bushbymu 56 let. Když začínal, bylo mu 29. Za tu dobu přešel kontinenty, přežil války, politické otřesy, pandemie i vlastní únava. Zbývá mu posledních zhruba 2 000 mil a podle odhadů dorazí do Hullu v září 2026. Tedy do města, které už přes čtvrt století nenazývá domovem – alespoň ne fyzicky.
Bushby přiznává, že právě představa návratu je jednou z nejtěžších překážek celé cesty. Po třiceti letech, v nichž byla chůze jeho smyslem, bude muset svůj život zcela přenastavit. Přirovnává to k člověku, který odchází do důchodu po celoživotní kariéře – jen s tím rozdílem, že jeho kariéra byla na cestě kolem světa. Čeká ho také znovusetkání s rodinou, které bude znamenat znovu se poznat a pochopit. Ačkoliv domov po letech popisuje jako zvláštní představu, je odhodlaný dodělat poslední milníky své cesty a pak rychle najít nový životní cíl, aby si uchoval mysl, tělo i duši v pohybu.
Karl Bushby je symbolem vytrvalosti v době, která dává přednost rychlým úspěchům. Jeho cesta ukazuje, že i svět plný nejistot nabízí prostor pro dobrodružství, pokud je člověk ochoten udělat ten první krok – a jít dál, i když na obzoru není konec vidět.