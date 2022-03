Válka na Ukrajině, devátý den. Rusové ostřelovali jadernou elektrárnu

Ruská armáda obsadila Záporožskou jadernou elektrárnu. Personál prý dále zůstává v práci.

Při ruském útoku byl zasažen jeden z bloků záporožské elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny, uvedlo v noci na dnešek ukrajinské ministerstvo energetiky. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že ruská armáda na jadernou elektrárnu střílí, a vyzval k okamžitému zastavení palby. V areálu vypukl požár, podle ukrajinské služby pro mimořádné situace oheň vzplál ve výcvikové budově.

Ředitel elektrárny televizi Ukrajina 24 řekl, že radiační bezpečnost je zajištěna. Ruské jednotky elektrárnu ovládly, napsala ruskojazyčná verze BBC s odvoláním na ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost. Británie bude kvůli ruskému útoku žádat svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Zešíleli, reaguje šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová na ruský útok na ukrajinskou záporožskou elektrárnu. Napsala to na twitteru. Elektrárna zatím drží, doplnila s odkazem na informace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Rusko útokem na jadernou elektrárnu porušilo ženevské konvence, řekla v Českém rozhlasu.

„Zatím radiační situace na území elektrárny a v jejím okolí je normální,“ řekla Drábová ČRo. Obálky jaderných bloků jsou podle ní naštěstí projektovány tak, aby vydržely pád stíhačky suchoj nebo útok raketou země-země. „Jsou porušeny ženevské konvence, které obsahují i ustanovení o ochraně nebezpečných objektů nebo objektů, které by se mohly stát nebezpečnými, kdyby se ocitly pod vojenským útokem,“ dodala.

Snímek z videa, které zachycuje ostřelování ukrajinské jaderné elektrárny | zdroj: Profimedia

Drábová upozornila, že elektrárna ke svému provozu potřebuje pomocné systémy, které jsou na území elektrárny, a pokud by byly zasaženy, obsluha elektrárny se může dostat do problémů. Jaderná elektrárna podle ní může být odstavena během desítek sekund, dál se pak musí chladit, ale na to jsou elektrárny připravené. Závažné pro Ukrajinu může být, že záporožská elektrárna dodává podstatnou část elektřiny pro Ukrajinu, uvedla. „Bude-li celá odstavena, bude to znamenat nějaké problémy v zásobování lidí elektřinou,“ dodala Drábová.

„Ruská agrese musí skončit.“

Ruský útok na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu je v rozporu se všemi normami mezinárodního práva, uvedlo české ministerstvo zahraničí. Vyzvalo Radu bezpečnosti OSN, aby konala.

Ruský útok na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu je nesmyslný, nezodpovědný a nebezpečný, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. Ruská agrese musí okamžitě skončit, napsal na twitteru. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na stejné sociální sítí v souvislosti s útokem použil slova válečný zločinec a bandita.

Úplně čerstvá zpráva od kolegů z Ukrajiny (pro rychlost strojový překlad). Zatím dobrý. pic.twitter.com/MEX9RchklA — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) March 4, 2022

„Jsem šokován nesmyslným, nezodpovědným a nebezpečným útokem na Záporožskou jadernou elektrárnu. Únik radiace z elektrárny by mohl ohrozit celou Evropu,“ napsal Lipavský. „Válečný zločinec, který se neštítí vůbec ničeho, bandita, co masakruje civilní obyvatelstvo, a zmrd, co nechal útočit cíleně na jadernou elektrárnu!!!“ uvedl na twitteru Jurečka. Ze strany celého světa podle něj musí přijít jasná reakce a přitvrzení.

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný na twitteru napsal, že důsledky musí nést osobně ruský prezident Vladimir Putin. „Úrok na jadernou elektrárnu je útokem totálního cvoka a aktem mezinárodního jaderného terorismu,“ uvedl.