V roce 2026 se v Praze představí hudební hvězdy Sting, Eric Clapton nebo OneRepublic a plno dalších
28. 12. 2025 – 11:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V roce 2026 se v Praze představí zahraniční hudební hvězdy.
Sóloví umělci i kapely vystoupí na různých místech. Například Paul Simon v Kongresovém centru, David Byrne O2 universu, kapela OneRepublic na letišti v Letňanech a kytarista Eric Clapton v O2 areně. Další známá jména jako Sting, Nick Cave se skupinou The Bad Seeds nebo Manic Street Preachers v metropoli zahrají jako hosté festivalu Metronome Prague. ČTK o tom informovali pořadatelé akcí.
Hudební festival Metronome Prague se v příštím roce přesune z Výstaviště do Letňan, kde se bude konat ve dnech 19. až 21. června. Po deseti letech existence oznámili jeho zakladatelé partnerství s koncertní promotérskou společností Live Nation Czech Republic. "Spojení s Live Nation nám otevírá nové možnosti, a především přináší sílu posunout naši vizi na světovou úroveň," řekl spoluzakladatel Metronome Prague David Gaydečka.
Koncert White Lies, britského tria, které experimentuje s indie a alternativním rockem, s post-punkem a sází na sílu kytarového zvuku, se bude konat 16. února v Lucerna Music Baru. Britská kapela UB40 známá svými hity jako Red Red Wine nebo (I Can't Help) Falling In Love With You rozezní své reggae a popové melodie 13. března ve Foru Karlín.
Italský zpěvák Eros Ramazzotti vystoupí 10. dubna v O2 areně. Koncert je součástí jeho celosvětového turné s názvem Una Storia Importante. Fanoušci se mohou těšit na večer plný největších hitů, vášnivých balad i novinek z jeho aktuální tvorby. Do Prahy se Ramazzotti vrátí popáté. Americký písničkář Paul Simon na třech komorních koncertech v dubnu Kongresovém centru představí své album Seven Psalms nominované na cenu Grammy.
Britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton vystoupí v českém hlavním městě 4. května příštího roku. V Praze hrál Clapton celkem třikrát, poprvé v červenci 2006. Vždy se dostalo na jeho největší hity, na Laylu, Cocaine nebo Crossroads, na posledním koncertu v roce 2022 zazněla i jeho známá píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého syna Conora. Ohlášení turné na příští rok ukončilo měsíce dohadů, zda osmdesátiletý Clapton ještě vyrazí na koncertní šňůru.
Skotsko-americká kapela Garbage se zpěvačkou Shirley Mansonovou vystoupí 9. června ve Velkém sále Lucerny. Nabídne průřez svými zásadními hity, které měly velký vliv a alternativní rockovou scénu, i tvorbu z pozdějších alb. Zakladatel americké skupiny Talking Heads David Byrne, který je považovaný za jednu z nejoriginálnějších postav moderní hudby, představí 17. června svoji novou nahrávku Who Is The Sky? V O2 universu vystoupí společně s newyorským ansámblem Ghost Train Orchestra.
Koncert populární americké skupiny OneRepublic v rámci turné From Europe With Love Tour 2026 se uskuteční 27. června na letišti v Letňanech. Necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 areně tak svoje hity představí pod širým nebem. Americký rapper Pitbull v rámci turné I'm Back 26. července vystoupí tamtéž.