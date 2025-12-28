Konec astronomických účtů: jak platit jen za to, co skutečně spotřebujete
28. 12. 2025 – 10:23 | Magazín | Žanet Ka
Většina českých domácností platí za energie zbytečně moc jen proto, že nevyužívá moderní technologie ve svůj prospěch. Přitom existuje legální cesta, jak se dostat na poloviční ceny, aniž byste se museli výrazně omezovat. Stačí pochopit, jak funguje nový systém odměňování, a peníze přestanou létat oknem.
Nová éra energetiky: Proč se vyplatí být aktivním spotřebitelem
Trh s energiemi v Česku prochází největší proměnou za poslední desetiletí. Zatímco dříve jsme byli zvyklí na statické ceníky a roční vyúčtování, které nás často nemile překvapilo, dnešní doba přeje těm, kteří chtějí mít své výdaje pod kontrolou. S rozvojem digitalizace a chytrých technologií se otevírá cesta k takzvané dynamické fakturaci, která už není jen výsadou velkých továren, ale stává se dostupnou i pro běžné rodiny. Tento trend reaguje na kolísající ceny na burze a nabízí šanci těm, kteří jsou ochotni svou spotřebu přizpůsobit aktuální situaci v síti. Jako první z velkých hráčů na tento vývoj zareagovala skupina ČEZ se svou čerstvou novinkou.
Skupina ČEZ představila nový produkt pro domácnosti, který má potenciál ušetřit zákazníkům stovky až tisíce korun ročně na výdajích za energie. Jedná se o tzv. dynamický tarif, kde není cena elektřiny fixní, ale mění se v závislosti na denní době a aktuálním ročním období. Klíčem k úspoře je přizpůsobení spotřeby časům, kdy je energie nejlevnější.
Nezbytná podmínka: Chytrý elektroměr
Aby mohla domácnost tento tarif využívat, musí být zákazníkem ČEZ Prodej a mít nainstalovaný průběhový, neboli "chytrý", elektroměr. Na rozdíl od klasických měřičů toto zařízení odesílá data o spotřebě dodavateli automaticky každý den.
To přináší velkou výhodu v podobě kontroly nad výdaji v reálném čase. Zákazník nemusí čekat na roční vyúčtování, aby zjistil případný přeplatek či nedoplatek, ale může sledovat svou spotřebu průběžně, s aktualizací každých 15 minut.
Pořízení chytrého elektroměru je v současnosti pro některé domácnosti zdarma díky dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu. Týká se to odběrných míst s roční spotřebou převyšující 6 MWh. Domácnosti s nižší spotřebou by si musely instalaci hradit samy, což by mohlo snížit ekonomickou výhodnost celého přechodu.
Princip fungování: Kdy je elektřina za hubičku a kdy se prodraží
Podstatou dynamického tarifu je neustálá změna ceny elektřiny během dne, která kopíruje reálné výrobní náklady a poptávku na trhu. Zákazník při sjednání smlouvy obdrží detailní časový rozpis cenových pásem.
Obecně platí, že nejlevnější elektřina je v době nejnižší poptávky – tedy primárně v noci, když většina lidí spí, a také kolem poledne, kdy jsou lidé v práci či ve škole. V těchto "hluchých" časech mohou elektrárny vyrábět levněji. Pokud zákazník přesune spotřebu do těchto hodin, může oproti své běžné sazbě ušetřit od 10 % až do 50 %.
Naopak v energetických špičkách cena stoupá. K těm dochází v ranních hodinách (kdy se lidé chystají do práce a školy) a zejména večer mezi 18:00 a 20:00 (návraty domů, vaření večeří, koupání). V těchto časech, kdy jedou elektrárny na maximum, si zákazník s dynamickým tarifem připlatí zhruba 10 až 25 % navíc.
Vliv ročního období a motivace k odložení spotřeby
Cílem zavedení tohoto tarifu je motivovat spotřebitele, aby ulevili přetížené síti ve špičkách a přesunuli provoz některých spotřebičů (například pračky, sušičky či myčky) do klidnějších hodin. Nikdo samozřejmě neočekává, že lidé budou vařit večeři ve tři ráno, ale u odložitelných spotřebičů to smysl dává.
Výše úspory se liší i podle sezóny. V zimním období (od října do března) je potenciál úspor nižší než v teplejších měsících. Konkrétně například v čase mezi 11. a 14. hodinou dosáhne zákazník v zimě na slevu pouze 10 %, zatímco v létě to může být zmíněných 50 %.
Zkouška bez rizika
Protože je dynamický tarif pro mnoho lidí novinkou, která může vzbuzovat obavy, nabízí jej ČEZ nejprve na zkoušku bez jakéhokoliv rizika.
Funguje to jednoduše: pokud zákazník během zkušebního období skutečně ušetří, bude mu rozdíl vyplacen na účet. Pokud by se ukázalo, že se mu kvůli jeho stylu života dynamický tarif naopak prodražil, zaplatí pouze částku odpovídající jeho původnímu tarifu a nic navíc mu účtováno nebude. Po skončení testovacího provozu se pak může svobodně rozhodnout, zda u novinky zůstane, nebo se vrátí ke klasice.
Budoucnost energií je ve vašich rukou
Nové možnosti, které přináší dynamické tarify, jasně ukazují, že doba fixních a nepřehledných účtů pomalu končí. Pokud máte možnost ovlivnit, kdy vaše domácnost spotřebovává nejvíce energie, můžete na tomto systému jen získat. Je navíc velmi pravděpodobné, že tento krok brzy nezůstane jen u jednoho dodavatele. S postupující digitalizací a tlakem na efektivitu sítě se očekává, že podobné motivační programy začnou nabízet i další velcí hráči na českém trhu.
Právě teď je tedy ideální čas začít se aktivně zajímat o to, co vám váš poskytovatel nabízí a zda neexistuje cesta, jak za stejný komfort platit výrazně méně. Díky zkušebním obdobím, která se u těchto novinek objevují, si můžete moderní přístup k energiím vyzkoušet v praxi zcela bez rizika. Stačí se jen začít dívat na spotřebu elektřiny trochu jinak a odměna v podobě nižších faktur vás nemine.