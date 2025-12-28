Tu byste nepoznali! Z malé Karkulky ze Tří bratrů je svůdná jednadvacetiletá kočka
28. 12. 2025 – 11:25 | Magazín | BS
Podobná si není vůbec, ale vyrostla rozhodně do krásy.
Že se jedná o dětskou hvězdu, kterou kdysi před lety zachraňoval ze spárů nestvůrného vlka jeden z bratří pohádkového majstrštyku od Zdeňka i Jana Svěráka Tři bratři, víme vlastně jen kvůli jménu.
Dnešní Lucie Maria Šťouračová už totiž své osmileté verzi podobná opravdu není a Karkulku byste při nejlepší vůli nepoznali.
Za Lucií by se ale na ulici většina otočila. A to ne proto, že by poznali celebritu, ale prostě proto, že z ní vyrostla pěkně žhavá kočka a jeden pohled zkrátka nestačí.
Mladé dámě je už 21 let a má za sebou už i maturitu a maturitní ples. Na svou pohádkovou roli ale pořád vzpomíná ráda: „Hodně lidí mi stále přezdívá Karkulko, ale vizuálně mě vůbec nepoznávají,“ prozradila.
Na herectví také kompletně nezanevřela: Karkulka nebyla její poslední role, mihla se také v seriálu Já, Mattoni, v seriálu V.I.P. vraždy a v seriálu Místo zločinu České Budějovice. Momentálně má v plánu pokračovat na univerzitu a věnovat se humanitním studiím.
Svůdníkům a zájemcům nicméně zbydou jen oči pro pláč: Lucka je také mimochodem zadaná. Přítel se jmenuje trochu úsměvně stejně jako její pohádkový zachránce: Matěj.
View this post on Instagram