Ve středu nejvíc nakažených, covid může vést k nečekané smrti

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Ve středu přibylo v Česku od začátku epidemie zatím nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem. V úterý také zemřelo nejvíc pacientů s covidem-19 za jeden den. Podle expertů může virus vést i k náhlým a neočekávaným úmrtím.

Ve středu přibylo v Česku 15 729 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to zatím nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie a potřetí, kdy počet pozitivních testů za jediný den překročil 15 000. V předchozích dnech tempo růstu nových případů v zemi zpomalovalo, od pondělí nicméně denní přírůstky stoupají.

V úterý byl v Česku také zaznamenán zatím nejvyšší počet úmrtí pacientů s covidem-19 za jeden den, podle aktuálních informací zemřelo 223 lidí. Od začátku března zemřelo 4133 lidí. Nejvyšší za celou dobu epidemie je nyní podle posledních údajů i počet hospitalizovaných, v nemocnicích se léčí téměř 8300 s koronavirem, z toho 1244 bylo ve vážném stavu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předpokládá, že počet hospitalizovaných bude v následujících dnech stále stoupat, zlepšení se dá čekat zhruba za deset až 14 dní.

Od vypuknutí epidemie v Česku nakazilo víc než 378 700 lidí, momentálně je v zemi 174 820 nakažených.

Podle expertů může covid-19 vést i k náhlé a nečekané smrti

Covid-19 může vést i k náhlým a neočekávaným úmrtím. Na základě poznatků k tomu dospěli lékaři z nemocničního ústavu soudního lékařství, kteří zkoumali 32 úmrtí bez známé příčiny u lidí v průměrném věku 69 let. V 75 procentech byla bezprostřední příčinou virová pneumonie v důsledku covidu-19.

Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Dana Lipovská, lékaři provádějí více pitev, aby zjistili příčiny u náhlých úmrtí lidí, kteří jsou mimo zdravotnická zařízení. Podle mluvčí odborníci s první jarní vlnou pandemie čekali, že na zemřelého s covidem narazí víceméně náhodně, zemře-li třeba v důsledku dopravní nehody nebo úrazu.

"Přes opakované testování podezřelých případů od letošního března byl u nás první případ onemocnění covid-19 potvrzen při pitvě až 22. září. Od té doby do konce října jsme měli celkem 32 takových případů, že lidé zemřeli doma, aniž byla známa příčina," uvedl přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny Tomáš Vojtíšek.

Podle něj ze 75 procent v těchto případech byla bezprostřední příčinou virová pneumonie v důsledku covidu-19. V dalších 16 procentech to byly trombotické stavy spojené se smrtící plicní trombembolií, tedy poruchou krevní srážlivosti, což je také následek covidu-19. U tří osob nebyla souvislost s koronavirem prokazatelná.

V posledním říjnovém týdnu zemřelí s koronavirem tvořili čtvrtinu všech pitev provedených v ústavu, jejich průměrný věk byl 69 let. "I přes zatím statisticky relativně malý počet případů se ukazuje, že onemocnění covid-19 má potenciál vést k náhlým, respektive neočekávaným úmrtím mimo zdravotnické zařízení, aniž by v aktuální době byla ještě omezena dostupnost lůžkové nemocniční péče v důsledku jejího přetížení. Doposud přitom téměř u všech nemocných v ČR docházelo ke smrti až během hospitalizace," řekl Vojtíšek.

Na semaforu budou téměř všechny země EU minimálně oranžové

Od pondělí budou na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěn v rámci Evropské unie, označeny minimálně oranžovou barvou takřka všechny evropské země. Většina bude červená, řekl na středeční tiskové konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dosud bylo omezeno nutností absolvovat test na koronavirus nebo nastoupit do karantény pouze přicestování ze Španělska, národní mapa cestovatele se ale od září neaktualizovala. Bez nutnosti testu na nový koronavirus budou nadále možné cesty do zahraničí na maximálně 12 hodin, cestující se ale budou muset řídit vnitrostátními koronavirovými opatřeními.

Unijní seznam je ale spíše doporučením EU, není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Zároveň je podle Petříčka možné, že bude semafor brát v potaz i jednotlivé regiony.

Z mimoevropských států se může do ČR bez testů nebo karantény cestovat ze Singapuru, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Thajska a Austrálie. Aktualizaci cestovatelského evropského semaforu i mimounijních států by mělo ministerstvo zdravotnictví zveřejnit vždy v pátek, platit pak bude od pondělí. Ministerstvo ale zároveň nedoporučuje cestovat do jiných států, pokud to není nutné.