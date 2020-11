Šíření nákazy zpomaluie, Bavorsko nám rezervuje 100 lůžek na JIP

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku se v úterý zvýšil o 12 088. Je to zhruba o 3500 méně nakažených než před týdnem, kdy laboratoře odhalily dosud nejvíc pozitivních testů od začátku epidemie. Pokračuje tak zpomalování nárůstu případů z posledních několika dní. Bavorsko pro případ české potřeby rezervuje 100 lůžek intenzivní péče.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí po jednání vlády odmítl tomuto zpomalování přikládat velký význam. "S hodnocením bych byl opatrný, protože u víkendových čísel se nedá předpokládat, že jsou konečná. Pondělí a úterý může být nepříjemným překvapením, zatím bych tomu příliš velký význam nepřikládal," řekl ministr s tím, že případné zlepšení situace se v nemocnicích projeví až za deset až 14 dní.

Podle posledních údajů bylo v nemocnicích s covidem 7396 pacientů, což je o 90 méně než předchozí den.

Od březnového vypuknutí epidemie v Česku se nemocí covid-19 nakazilo skoro 363 000 lidí, momentálně je v zemi nakažených téměř 174 000 lidí. Za posledních sedm dní zemřelo v České republice s koronavirem přes 1220 lidí, tedy téměř třetina celkového počtu obětí. Minulý pátek bylo úmrtí 200, což je dosud nejvíce v jednom dni. Na úterý zatím připadá 149 obětí. Tento údaj ale obvykle bývá po dalších aktualizacích vyšší. Nemocniční léčbu potřebovalo 7396 pacientů s covidem, z toho 1134 bylo ve vážném stavu.

Nejrychleji se nákaza v posledních dnech šíří na Náchodsku. Za uplynulých sedm dní tam na 100 000 obyvatel zaznamenali 991 nakažených, na Pelhřimovsku 919. Relativně nejlepší situace je aktuálně na Břeclavsku (330), k méně postiženým regionům patří nyní i Praha (411).

Bavorsko rezervuje pro ČR 100 lůžek intenzivní péče

Bavorsko rezervuje pro případ české potřeby 100 lůžek intenzivní péče. Žádost o pomoc, pokud by to bylo nutné, by podalo ministerstvo zdravotnictví, řekl na tiskové konferenci po jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem premiér Andrej Babiš (ANO). Politici nehovořili o konkrétních možnostech spolupráce, co se týče personálního zajištění nemocnic. Český premiér dále vyloučil úplné uzavření hranic s Německem, i podle Södera by to mělo negativní dopad na ekonomiku obou zemí.

"Tento projev solidarity je pro nás důležitý. Domluvili jsme se, že pokud by to bylo potřeba, a doufejme že to nebude potřeba, tak aktivace by přišla ze strany našeho ministerstva zdravotnictví," uvedl Babiš. "Je to samozřejmě velkorysé gesto a chci jen potvrdit, že v případě potřeby na bavorské straně budeme postupovat recipročně," dodal. Podle Babiše po celou dobu koronavirové epidemie solidarita v Evropě funguje.

Babiš také poděkoval Söderovi za to, že bavorská vláda hradí testy pro zahraniční pracovníky, kteří mají povinnost nechat se jednou za týden otestovat na covid-19. Německo zařadilo Česko od 25. září mezi rizikové oblasti. Návštěvník, který nemá výjimku a neprokáže se negativním testem na covid-19, musí na 14 dnů do karantény. Čeští pendleři mají od bavorské vlády výjimku.

"Vylučuji, že by mohlo dojít k uzavření hranic," řekl Babiš. Ani podle Södera to není v plánu. "Učinili jsme celou řadu důležitých kroků, která mají rozšiřování pandemie zabránit. Jde nám především o to, abychom zachovali funkční ekonomiku, hospodářské podniky, školy a mateřské školy. Dobré je, že otevřené hranice jsou na obou stranách doprovázeny analogickými a velmi podobnými opatřeními. Pro nás je důležité, aby i lidé z Česka mohli přijíždět. Máme celou řadu zaměstnanců z Česka, kteří pracují zejména ve sféře ochrany zdraví a medicíny," poznamenal bavorský premiér.