Pohyb lidí poklesl nejvíce v Praze, ve světě je už přes 50 milionů nakažených

Pohyb lidí v důsledku přijatých opatření proti koronaviru poklesl zatím nejvíce v Praze. Vyplývá to z přehledu mobility lidí v jednotlivých krajích, o němž informoval vedoucí laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví Marián Hajdúch. Počet lidí nakažených koronavirem mezitím na světě překonal už 50 milionů.

"Nejnovější Google mobility reports ukazují velký pokles mobility, zejména v Praze, kde to koreluje s poklesem výskytu nových případů," uvedl Hajdúch. Praha má podle něj nyní nejnižší počet nově nakažených za den v poměru k počtu obyvatel, je jich 32 na 100 000 lidí. "Poprvé je vidět velký efekt uzavřených provozoven v neděli," dodal Hajdúch.

Proti zbytku ČR v hlavním městě nejvíce přibylo lidí, kteří zůstávají doma, a zároveň nejvíc poklesl počet těch, kteří chodí do nákupních center či pro občerstvení z restaurací.

V sobotu v ČR přibylo 7722 potvrzených případů koronaviru, což je zhruba o 3680 méně než před týdnem. Situace v Praze je podle ministerstva zdravotnictví nejlepší. Odborníci ale předvídají, že brzdění epidemie bude spíš pomalejší a potrvá celý listopad. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek uvedl, že rychleji by to šlo při snížení kontaktů, více pracujících z domova a zodpovědném dodržování už přijatých protiepidemických opatření.

Vláda v říjnu kvůli zhoršování epidemie covidu omezila volný pohyb lidí, doporučila maximálně využívat práci na dálku a až na výjimky zakázala maloobchodní prodej. V neděli je provoz obchodů ještě omezenější, otevřené mohou být například čerpací stanice či lékárny. Restaurace mohou prodávat občerstvení jen přes výdejní okénka mezi 06:00 a 20:00. Uzavřela se divadla, kina, muzea, zoologické zahrady či fitness centra. Zavřené jsou školy s výjimkou mateřských. Opatření mají fungovat do konce nouzového stavu, který zatím platí do 20. listopadu. Průmyslové podniky zůstaly v provozu.

Podle přehledu mobility z dat v Mapách Google poklesl trend pohybu na místech volnočasových provozoven, jako jsou restaurace, nákupní centra, zábavní parky, muzea, knihovny či kina, proti obvyklému stavu o 51 procent. Zhruba o 38 procent ubylo lidí ve veřejné dopravě, o 34 procent na pracovištích a o čtyři procenta v parcích. Naopak nakupovat potraviny, drogerii či léky chodí o procento lidí víc a doma je více než 15 procent lidí. Data jsou ze 3. listopadu.

V Praze jsou v porovnání s jinými regiony změny největší ve všem kromě nákupů potravin. Návštěv restaurací či nákupních center ubylo v hlavním městě o 61 procent. Nejméně to bylo o 38 procent ve Středočeském kraji. Do parků chodí v Praze o 30 procent lidí méně, zatímco ve Zlínském kraji o 44 procent lidí víc než obvykle.

Počet cestujících ve veřejné dopravě poklesl v Praze o 49 procent, nejméně v Olomouckém kraji, a to o pětinu. Zhruba 47 procent lidí ubylo v Praze na pracovištích a pětina pobývá víc doma. Nejméně lidí může pracovat z domova v Karlovarském kraji, kde počet lidí na pracovištích klesl o 26 procent a doma je o 11 procent lidí víc než normálně. Co se týče nákupů potravin či léků, nejvíce lidí na ně chodí ve Středočeském kraji, a to o šest procent víc než obvykle. Naopak nejméně lidé nakupují ve Zlínském a Královéhradeckém kraji, kde jejich množství o šest procent kleslo.

Nakažených koronavirem je přes 50 milionů

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 již v celosvětovém měřítku překonal hranici 50 milionů. Vyplývá to z propočtů agentury Reuters. Podle statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která situaci ohledně pandemie globálně sleduje, počet nakažených dosahuje téměř 49,95 milionu. Počet zemřelých s covidem-19 činí více než 1,25 milionu.

Říjen byl podle Reuters zatím nejhorším měsícem a posledních 30 dnů se na celkovém počtu nakažených podílí čtvrtinou. Aktuální sedmidenní průměr ukazuje, že počet nově nakažených celosvětově roste denně o více než 540 000.

Pandemie výrazně zrychluje. Trvalo 32 dní, než se počet případů zvýšil z 30 milionů na 40 milionů. Zvýšení o dalších deset milionů trvalo již jen 21 dní. Nejvíce zasaženým regionem je nyní Evropa s 12 miliony případy. Na celkovém počtu mrtvých s nemocí covid-19 se podílí 24 procenty. Podle propočtů Reuters region zaznamená jeden milion nových infekcí zhruba každé tři dny.

Spojené státy se na celkovém počtu globálních případů podílejí zhruba 20 procenty. Denní průměr za posledních sedm dní je více než 100 000 případů a v sobotu přibylo rekordních více než 130 000 případů. Z asijských zemí má Indie druhý nejvyšší počet případů na světě. Od září se však počet nových případů snižuje, a to i přes začátek období hinduistických festivalů.