Projednejme Istanbulskou úmluvu až za rok, žádá ministr spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek požádal o odklad projednání Istanbulské úmluvy do konce ledna 2023. Vysvětluje to potřebou politických debat, napsal Deník N. Úmluvy odsuzující mimo jiné domácí násilí a sexuální obtěžování Česko před lety podepsalo, ale stále neratifikovalo.

Podle deníku má současná vládní koalice premiéra Petra Fialy (ODS) k úmluvě spíše vlažný postoj. Fiala neodpověděl serveru na dotaz, zdali on sám je pro ratifikaci dokumentu, či nikoli.

Istanbulská úmluva odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Státy se zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli.

Česká republika, kde vyvolává úmluva silné emoce, ji sice v květnu 2016 podepsala, aby dokument ale začal platit, musí ho ratifikovat Poslanecká sněmovna a Senát a podepsat prezident. Podle kritiků, k nimž patří konzervativci či katolická církev, není taková dohoda potřeba a postavila by muže a ženy proti sobě. Podle zastánců by naopak zdůraznila nepřijatelnost násilí a rozšířila prostor pro poskytnutí pomoci obětem. Bývalý kabinet Andreje Babiše (ANO) měl úmluvu kvůli ratifikaci projednávat předloni v červenci, jednání však odložil.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, která dnes ve funkci končí, původně nepatřila k zastáncům dokumentu, na podzim 2019 ale řekla, že je jeho ratifikace v ČR potřeba. Na začátku loňského března uvedla, že Babišova vláda úmluvu do podzimních voleb už nejspíš neratifikuje, a rozhodnutí tak bude až na příštím kabinetu.

„Jednání vlády o úmluvě budou předcházet další politická jednání,“ sdělil nyní serveru mluvčí vlády Václav Smolka. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že žádost o další odložení projednání, a to do konce ledna 2023, odeslalo úřadu vlády minulý týden. „Rádi bychom poskytli dostatečný časový prostor pro politické předjednání dané problematiky. To samozřejmě nevylučuje dřívější kroky směřující k rozhodnutí o tom, zda Istanbulská úmluva bude, či nebude ratifikována, pokud se dospěje k politickému konsenzu před uvedeným datem,“ doplnil mluvčí resortu Vladimír Řepka.