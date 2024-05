V Čadu je další ústavní krize, opoziční lídr se vyhlásil vítězem

Čadský opoziční lídr Succès Masra, který je od ledna premiérem přechodné vlády, dnes oznámil, že vyhrál už v prvním kole prezidentské volby v této africké zemi. Informovala o tom agentura AFP. Volební komise ale posléze oznámila předběžné výsledky pondělních voleb, v nichž podle ní získal 61 procent současný prozatímní prezident Mahamat Idriss Déby a Masra dostal 18,5 procenta hlasů.

Čtyřicetiletý ekonom Masra také v proslovu zveřejněném na sociální síti ještě před vyhlášením výsledků prohlásil, že jeho největší protikandidát, prezident Déby se zřejmě také prohlásí vítězem voleb. Vyzval proto své příznivce, aby se "mobilizovali" a "pokojně" bránili vítězství opozice. Podle agentury Reuters byla v čadské metropoli před dnešním vyhlášením výsledků posílena přítomnost bezpečnostních složek v ulicích.



V Čadu od dubna 2021 vládne vojenská junta, která se ujala moci po smrti prezidenta Idrisse Débyho, který zemi vládl 30 let a zemřel po zranění v bojích proti povstalcům. Armáda pak dosadila do funkce hlavy státu jeho syna Mahamata se slibem, že jde o dočasné řešení do voleb za 18 měsíců. Po roce a půl ale přechodné období prodloužila a volby se uskutečnily až letos.



Masra uprchl z Čadu poté, co bezpečnostní složky při zásahu proti demonstracím v hlavním městě Ndjamena v říjnu 2022 zabily desítky lidí a další stovky zranily. Vláda na něj posléze vydala zatykač, ale loni koncem roku mu umožnila návrat z exilu na základě dohody o usmíření mezi vojenskou juntou a částí opozice. Letos v lednu se Masra stal premiérem přechodné vlády.



Čad je jednou z nejchudších zemí Afriky, více než 40 procent z jejích 18 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby. Humanitární situaci v zemi zhoršil navíc příliv více než půl milionu uprchlíků ze sousedního Súdánu.



Vítězem voleb už v prvním kole se stane ten, kdo získal přes 50 procent hlasů. Pokud žádný z kandidátů tolik hlasů nedostal, mělo by se konat 22. června druhé kolo.