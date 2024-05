Grill Josper, tajemství nejlepších šéfkuchařů

Šéfkuchař Jaroslav Zahálka z Art Restaurant Mánes přirovnal grilovací pec Josper k „Ferrari“ v kuchyni. Proč (téměř) všichni známí šéfkuchaři pracují s tímto grilem? Co má Josper vyjímečného, že (téměř) všichni významní šéfkuchaři si ho přejí? A když říkáme významní, myslíme to vážně. Například Martín Berasategui, jeden ze tří šéfkuchařů s nejvíce hvězdami Michelin (aktuálně jich má 12), nebo Bittor Arginzoniz tvůrce nejprestižnější steakové restaurace světa Asador Etxebarri, nedají na Josper dopustit.

Martín Berasategui, šéfkuchař s nejvíce hvězdami Michelin ve Španělsku prohlásil: „Za část ocenění od Michelinu I zákazníků, vděčím Josper grilu. Velká většina pokrmů, které děláme v našich kuchyních prochází tímto grilem, a výsledek je úžasný.“ Tato slova dokládají vysokou kvalitu Josperu, který kombinuje gril a pec v jednom přístroji.

Berasategui spolupracuje s Josperem více než 30 let a má ho ve všech svých konceptech. On i ostatní velcí šéfkuchaři po celém světě vědí, že Josper jim dává něco navíc co jiné grily ani konvenční přístroje nedokáží. V jejich kuchyní proto najdeme od Josperu grilovací pece, nebo jiné variant v podobě otevřených baskických grilů, robat, mangalů, rotisserií a podobně. Od Quiqueho Dacosty po René Redzepiho přes Juana Pozuela, JIrku Noska, Carlese Tejedora, Jakuba Hirsche, Toña Péreze, ¨Honzu Vachudu, Norberta Niederkoflera, Davida Vláška, Karla Kalného, Davida Muñoze, Honzy Punčocháře a mnoho dalších.

zdroj: Tisková zpráva

Josper vznikl v roce 1969, spojením nápadu Pere Juliho a zručnosti a Josepa Armangué v Pineda de Mar nedaleko od Barcelony. Tvorba nicméně trvala déle, již na začátku 60. Let Pere, ve věku 21 let, otevřel svou první restauraci Mas de Pi. Jednalo se o restauraci s ttisíci místy, specializovanou na pokrmy připravované tradičním způsobem na dřevěném uhlí. V tomto podniku samozřejmě řešil mnoho problémů spojených s rychlostí a kvalitou přípravy I odvzdušněním. Od svého otce přitom slýchával příběhy o tom, jak se vždy v Katalánsku grilovalo na dřevěném uhlí v různých keramických nádobách. Proto začal přemýšlet jak by mohl uspíšit process grilování i zajistit úsporu na dřevěném uhlí, které se na otevřeném grilu relativně rychle spalovalo. Zároveň si uvědomoval, že potřebuje zvýšit komfort pro obsluhu grilu I hosty ve vnitřních prostorách restaurace. Otázkou tedy bylo jak se vypořádat s kouřem I vysokými teplotami otevřeného grilu.. Proto se spojil s místním kovářem Josepem Armanguém. Společně vytvořili první grilovací pec na dřevěné uhlí, ve které bylo možné péct a grilovat zároveň. Navíc pro účely uzavřených kuchyní byla tato kombinace pece a grilu daleko vhodnější, protože neprodukovala tolik tepla, popílku a kouře jako otevřené grily. Spojením jmen těchto dvou kamarádů vznikl i název. Josep a Pere použili první písmena svých jmen, aby vytvořili mýtickou značku, která je dnes známá na všech kontinentech a má více než 40 000 zákazníků. Josper je dodnes jediná světově patentovaná značka na grilovací pece s více než 30 různými patenty od materiálů až po technologie.

zdroj: Tisková zpráva



Takto tedy vznikla zásadní inovace v grilování, na kterou se mohou zákazníci Josperu spolehnout idnes. V Josperu neustále zkouší, objevují a vylepšují. Dnes je tedy možné užívat si vaření na nejprofesionálnějším grilu z patentovaných materiálů a využívat kouzla grilovací pece Josper. Krásné aroma po dřevěném uhlí a nádherně šťavnaté pokrmy s fantastickou strukturou jsou fantastickým výsledkem.

Josper využívá velmi pokročilé a ojedinělé technologie ve své konstrukci, technice i materiálech. Výsledkem jsou grily , který nemají konkurenci. Mají jedinečný design, robustní a odolné materiály, které vydrží I 30 let, různé úrovně ohřevu, snadnou manipulaci, rychlý a snadno ovladatelný systém předních dvířek, a teplotní kontrolu díky systému ventilace průduchů.

Jaký je hlavní důvod, že je Josper gril oblíbené mezi nejlepšími šéfkuchaři? Grilování produktů při vysoké teplotě, 350 stupňů způsobí, že se pokrmy v grilu rychle uzavřou ze všech stran a zachovávají si veškerou šťavnatost a neuvěřitelnou strukturu. Ve své podstatě umožňuje typické metody pečení v troubě, tj. pečení ze zdole I shora, uzení a další zajímavé techniky. Navíc v grilu se nevaří ale griluje. Díky tomu zákazníka ohromí ta neodolatelná vůně grilu. .V josperu lze navíc ovládat přísun vzduchu a tím i intenzitu rozpálení dřevěného uhlí, což se projevuje na úspoře uhlí.

zdroj: Tisková zpráva

Kouzlo tkví I v tom, že na Josperu se připravuje nejen maso,ale i zelenina, mořské plody, ryby, dezerty... Prakticky vše je možné v tomto grilu ideálně připravit a velcí šéfkuchaři to vědí.

Vynikající jsou právě ryby a mořské plody. Příprava je velmi rychlá. Základní doporučení je, že by ryby měly být vyjmuty z grilu dříve než jsou zcela upečené. Dojdou na žádoucí úroveň pomocí vlastního tepla. Stejně tak mořské plody, které se ugrilují velmi rychle. Zajímavý trik, který při grilování ryb používají mnozí šéfkuchaři, je vrhnutí hrubé soli na žhavé uhlí. Sůl se začne vypařovat a dodá mořským plodům typickou vůni moře.

Značka Josper má dosud své sídlo v Pineda de Mar. Tam má svou továrnu, sklady a a obrovský showroom který vzužívá k showcookingu zájemcům a školením kuchařů z celého světa.I desítky českých kuchařů měli možnost se inspirovat a vychutnat si pohostinnost této rodinné firmy. Josper exportuje 70% své produkce. Nalezneme ho v nejlepších kuchyních ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Austrálii, Itálii, České republice, Švédsku, Dánsku a mnoha dalších zemích (přes 125 zemí světa).

zdroj: Tisková zpráva



Potkáváme ho po celém světě ve všech typech restaurací. Od malých hospůdek, před prestižní restaurace po velké gastro provozy. Základní modely grilů jsou dostačující pro restaurace s kapacitou cca 40 hostů větší I pro restaurace s více než 175 hosty. Někde staví celou kuchyni na Josperu jinde ho využívají pouze na některé pokrmy. Dokonce velkou část klientů tvoří I soukromá klientela, která používá Josper doma nebo na zahrádce.



Díky nepřetržitému vývoji a inovacím dnes Josper nenabízí pouze uzavřené grily, ale také nejlepší varianty otevřených grilů jako jsou baskický gril, robata grill na kachny či kuřata a mangal, známý z asijské kuchyně. Základním jmenovatelem je, že všechny produkty Josperu jsou na dřevěné uhlí, používají se pouze nejlepší materiály, inovativní technologie a všechny grily mají snadnou ovladatelnelnost.



Nově například Josper vyvinul Rotisserii na grilování kuřat, kachen I třeba vepřových kolen na dřevěném uhlí. V Praze si již dnes můžete vychutnat výborné kachny na větším modelu Rotisserie., která je vybavena temperovanými zásuvkami pro udržení pokrmů v ideální teplotě. Pokud pojedete do Madridu doporučujeme navštívit tavernu PuertalSol od známého kuchaře Alberta Chicoteho nebo v Barceloně Celler de Matadepera, kde si vychutnáte neuvěřitelně šťavnatá a zároveň nádherně křupavá kuřátka.

zdroj: Tisková zpráva



Za nejlepší kvalitu se samozřejmě platí. Kolik stojí grilovací pec Josper a kolik váží? Ceny se pohybují od velmi přijatelných 8 000 eur za menší modely až po více než 20 000 eur za velké grily pro restaurace pro cca 175 hostů. Cena závisí na kapacitě, příslušenství, možnostech jako tlumené zavírání dveří, tepelné izolaci, horní ohřívací ploše či vestavěné skříní k temperaci. Některé druhy grilů váží I přes 300 kilogramů, rotisserie dokonce 800kg.

Pojdme se ještě podívat jaké zajímavé restaurace používající grilovací pec Josper.

V tomto článku bohužel nemáme dostatek místa, proto uvádíme jen ty pro nás nejzajímavější.

Llisa Negra. Úspěšná restaurace, kterou vede šéfkuchař Quique Dacosta v historickém centru Valencie. Pokud si chcete vychutnat ryby a mořské plody nebo nejlepší maso ve městě, určitě neváhejte. Navíc kuchyň je otevřená takže si zákazníci mohou vychutnat pohled na živou grilovací show. Etxebarri. Restaurace Bittora Arginzonize, nejlepšího gril mastera na světě, držitele Španělské Národní ceny za gastronomii v roce 2017 a aktuálně třetí nejlepší restaurace na světě. Zajímavostí je, že používá grily a pánve s kovovým sítem, které sám navrhl pro Josper k přípravě potravin, které svým tvarem nebo texturou nelze grilovat na přímo grilu. Restaurace má vlastní farmu, kde chovají dobytek,a nedaleko vzdálenou farmu, kde sklízejí ovoce a zeleninu, které sami vypěstují a poté vám servírují. Rodi. Kromě specialit na grilu používají grilovací pec Josper pro přípravu pokrmů při nízkých teplotách. Dokonale využívají výhody vaření na páře k zachování živin, vitamínů a minerálů v pokrmech, Restaurace je umístěna v historickém centru města Toledo

Další restaurace, které mají grilovací pec Josper pravděpodobně budete znát minimálně z žebříčku nejlepších restaurací světa Michelin či The World’s 50 Best Restaurants: dánská Noma, Central, Zuberoa, Arzak, Mugaritz, Celler de Can Roca, Sant Pau, DiverXO, La Bola, Casa Marcial, Casa Solla, Santceloni...



Pokud máte rádi grilování, určitě jste se už s Josperem setkali, a pokud ne, přesvědčte se, že si vaši pozornost zaslouží. Mějte na paměti, že většina z restaurací, které používají tento typ grilu, má otevřenou kuchyni, takže můžete vidět, jak ho šéfkuchaři používají Fantastické je, že využití je nekonečné. V Čechách v některých restauracích například připravují maso I omáčku pro klasickou svíčkovou na grilu Josper. Okouřená chuť je Fantastická.