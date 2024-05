Izrael je pod silným tlakem USA kvůli pokračující operaci v Rafáhu

Izraelská armáda dnes čtvrtým dnem pokračuje v operaci v oblasti Rafáhu na jihu Pásma Gazy, kam od začátku války loni v říjnu utekla většina obyvatel tohoto palestinského území ovládaného hnutím Hamás. Cílem operace je podle Izraele úplné zničení Hamásu, což dnes ale zpochybnil i Bílý dům.

Spojené státy také oznámily, že zastaví dodávky některé munice Izraeli, pokud operaci rozšíří i do města Rafáh. V Káhiře skončilo opět bez posunu k dohodě další, dvoudenní kolo jednání o příměří, které mezi Izraelem a Hamásem zprostředkovávají USA, Katar a Egypt.



Mluvčí Bílého domu John Kirby dnes uvedl, že Spojené státy sdílejí s Izraelem cíl porazit hnutí Hamás, ale nedomnívají se, že by rozsáhlý útok na město Rafáh vedl k naplnění tohoto cíle. Podle Kirbyho by USA preferovaly, kdyby se Izrael zaměřil na jednotlivé lídry Hamásu.



Izrael v pondělí začal vyzývat civilisty ve východní části Rafáhu, aby odešli k pobřeží, kde je podle izraelské armády "bezpečná humanitární zóna". Podle úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA ale tato oblast už není schopna pojmout další uprchlíky a lidé tam přežívají v nuzných podmínkách. Část této oblasti, kam se mají civilisté přesunout, je i v Chán Júnisu, který je zničený masivním bombardováním a boji z předchozích měsíců.



Podle UNRWA uposlechlo výzvu k evakuaci a Rafáh od pondělí opustilo na 80.000 lidí, izraelská armáda počet odhadla na 150.000. Izraelská armáda dnes také oznámila, že neplánuje rozšířit pondělní evakuační pokyn na další oblasti Rafáhu. Boje izraelské armády s Hamásem i dnes pokračovaly také v dalších částech Pásma Gazy, mimo jiné na severu ve městě Gaza.



Před rozsáhlou operací v Rafáhu, který Izrael už řadu měsíců bombarduje, ač ne tak intenzivně jako ostatní částí Pásma Gazy, několik měsíců varují i Spojené státy. Prezident Joe Biden v noci na dnešek stanici CNN řekl, že pokud Izrael vstoupí do Rafáhu, což ještě neudělal, nebudou mu USA dodávat další pumy ani dělostřeleckou munici, ale jen munici obrannou.



Izraelská operace v okolí Rafáhu, kde vojáci zatím nevstupují do obydlených oblastí města, zhoršila už tak katastrofální humanitární situaci. Izraelská armáda totiž v úterý obsadila i hlavní přechod, jímž se do Pásma Gazy dostávala pomoc, a to přechod Rafáh z Egypta, a zatím ho zavřela. Od neděle je kvůli útoku Hamásu zavřený i nedaleký přechod Kerem Šalom z Izraele, ačkoliv Izrael tvrdí, že ho ve středu otevřel. Úřad OSN ale dnes uvedl, že touto cestou nedorazila tento týden žádná pomoc, a Bílý dům uvedl, že Kerem Šalom je "technicky" otevřený, ale pomoc se jím do Gazy nedostává.



Podle mezinárodních organizací tak tento týden do Pásma Gazy nedorazila skoro žádná humanitární pomoc. Dnes z Kypru vyplula americká nákladní loď, která veze pomoc pro Gazu a která by měla využít provizorní molo postavené americkou armádou. Jeho umístění u pobřeží Gazy ale zatím blokují špatné povětrnostní podmínky.



Válka v Pásmu Gazy začala loni 7. října teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili téměř 1200 lidí a více než 250 osob unesli do Gazy. Zhruba polovinu propustil Hamás koncem listopadu během dosud jediného příměří a na 130 osob stále zadržuje, několik desítek unesených zřejmě v zajetí zemřelo. Izraelská odveta spočívající zejména v masivním bombardování si v Pásmu Gazy vyžádala podle tamních úřadu ovládaných Hamásem od října nejméně 34.900 obětí z řad Palestinců.



Některé země se domnívají, že k řešení izraelsko-palestinského konfliktu by mohlo přispět uznání Palestinského státu. Dnes oznámila slovinská vláda, že zahájila proces uznání Palestiny jako státu a že ho dokončí nejpozději 13. června. Slovinsko tento krok avizovalo už v březnu spolu se Španělskem, Irskem či Maltou. Španělsko a Irsko se to chystají udělat 21. května, uvedly dnes irská stanice RTE a španělský deník El País s odkazem na vládní zdroje. V pátek se má také konat mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN, které bude jednat o plném členství Palestiny v OSN.