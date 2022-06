Za měsíc Česko začíná předsedat Radě EU. Jaké jsou české priority?

Přesně za měsíc začíná Česká republika předsedat Radě Evropské unie.

Mezi pět hlavních politických priorit by měly patřit zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování evropských obranných kapacit, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Oproti původním plánům kabinetu Spolu a Pirátů se STAN se většina akcí uskuteční v Praze, nikoli v regionech. Jedním z cílů je pozvat na summit v Praze ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, záležet bude ale na situaci v zemi, kterou v únoru napadlo Rusko.

Zmíněné priority zatím nemají finální podobu. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek dříve upozornil, že je diplomatickým zvykem, že předsednická země priority představuje v definitivní podobě až těsně před začátkem daného půlročního období. Nelze totiž vyloučit, že vnější okolnosti změní situaci a text se ještě bude upravovat.

Česko by při předsednictví chtělo uspořádat summit, kterého by se zúčastnil ukrajinský prezident Zelenskyj. Šlo by o zasedání věnované některému z klíčových témat předsednictví. Uskutečnit by se mělo na počátku října na Pražském hradě. Premiér Petr Fiala rádiu Frekvence 1 dříve řekl, že podmínkou bude, že na Ukrajině situace dospěje k mírovému řešení.

Kromě summitu s ukrajinským prezidentem je na stole varianta setkání lídrů zemí EU s představiteli států západního Balkánu. Záleží však na tom, zda se podobné zasedání neuskuteční ještě za francouzského předsednictví, které skončí v polovině roku.

"Součástí debaty, kterou budeme na evropské úrovni moderovat v rámci předsednictví, bude i inventura zdrojů surovin. Také Česko projde dalším kolem debat o lithiu," říká Mikuláš Bek v rozhovoru na Czech Crunch.

Česko původně také pracovalo s možností, že by se některého summitu zúčastnil americký prezident Joe Biden, po jeho nedávné návštěvě Polska to ale není pravděpodobné.

Původně vláda plánovala více akcí uspořádat v regionech. Válka na Ukrajině a řešení hlubokých ekonomických problémů ale podle Beka vedou k tomu, že ambice posilovat program předsednictví v regionech bude muset být velmi úsporná. Mohly by se tam uskutečnit například kulturní akce.

Ministr zahraničí Jan Lipavský dříve uvedl, že by Česko mohlo během předsednictví uspořádat dárcovskou konferenci pro Ukrajinu. Plán je debatován na vládě, řekl v květnu ČTK Bek. Podle něj česká diplomacie uvažuje o tom, že konferenci ČR buď může uspořádat nebo spolupořádat, nemusí ale také nutně být na českém území.