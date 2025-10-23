V Británii složili skladbu, která udělá čokoládu sladší a chutnější
23. 10. 2025 – 7:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vědci z Bristolské univerzity tvrdí, že hudba může změnit způsob, jakým vnímáme chuť. Ve spolupráci s čokoládovou značkou Galaxy vznikla skladba Sweetest Melody, která má z obyčejného kousku čokolády udělat symfonii pro všechny smysly.
Čokoláda a hudba – dvě potěšení, která většina z nás považuje za oddělené světy. Jenže vědci z Bristolské univerzity přišli na to, že se mohou dokonale doplňovat. Odbornice na zvuk Natalie Hyacinth se ve spolupráci s britskou značkou Galaxy Chocolate rozhodla dokázat, že hudba dokáže ovlivnit, jak intenzivně vnímáme chuť. Výsledkem je neobvyklý experiment, který spojuje vědu, umění a gastronomii do jednoho nevšedního zážitku. A jeho výsledkem je skladba Sweetest Melody – hudební kousek, který prý dokáže udělat čokoládu ještě lahodnější.
Hyacinth na projektu pracovala s využitím poznatků z více než šedesátiletého výzkumu fenoménu známého jako multisenzorická integrace. Tento vědecký pojem označuje schopnost mozku spojovat různé smyslové podněty – chuť, sluch, zrak či čich – do jednoho komplexního prožitku. Jinými slovy: to, co slyšíme, může přímo ovlivnit, co cítíme na jazyku. Hudba tedy neformuje jen naši náladu, ale i samotné vnímání chutí.
Když se chuť potká s hudbou
Výzkumy ukazují, že hudba s jemnými, plynulými melodiemi v durové tónině dokáže zvýraznit sladkost a krémovost jídla. Naopak ostré, disonantní tóny posilují vnímání hořkosti a napětí. Rychlejší rytmy zase spíš stimulují energii a soustředění – hodí se tedy k rychlému jídlu, ne k pomalému vychutnávání dezertu.
Z těchto poznatků vychází i Sweetest Melody – devadesátisekundová skladba s tempem 78 úderů za minutu, což je přesně doba, za jakou se kousek čokolády rozpustí na jazyku. Hudební kompozice je záměrně vystavěna tak, aby harmonicky ladila s tím, co se děje v ústech. Klavír symbolizuje sladkost, smyčce přinášejí hebkost a harfa dodává jemné, hladké doznívání. Vzniká tak efekt, kdy hudba a chuť splývají v jeden plynulý vjem – něco mezi meditací a požitkem.
„Cílem nebylo vytvořit jen příjemnou melodii, ale hudbu, která doslova spolupracuje s chuťovými receptory,“ vysvětluje Hyacinth. Podle ní je fascinující, že lidský mozek se dá tímto způsobem „naladit“. Když posloucháme určité zvuky, v těle se aktivují podobné procesy jako při jídle – uvolňují se dopamin a endorfiny, tedy hormony potěšení. V okamžiku, kdy se sladká chuť a uklidňující hudba spojí, jejich účinek se násobí.
Čokoláda jako symfonie pro smysly
Společnost Galaxy Chocolate vidí v projektu víc než jen marketingový experiment. Podle ředitelky značky Romi Mackiewicz se jedná o ukázku toho, že čokoláda může být prožitkem, který zapojuje všechny smysly – nejen chuť. Cílem je proměnit obyčejné mlsání v zážitek, který připomíná poslech koncertu nebo ochutnávku vína. „Hudba a čokoláda spolu sdílejí schopnost vyvolat emoce,“ říká Mackiewicz. „Když se spojí, vzniká skutečná symfonie pro smysly.“
Zajímavé je, že nápad na propojení hudby a sladkostí nevznikl jen v laboratoři, ale i díky průzkumu mezi dvěma tisíci Brity. Téměř čtyřicet procent z nich uvedlo, že si dopřávají něco sladkého, když chtějí vypnout a mít chvíli jen pro sebe, a více než polovina poslouchá při relaxaci hudbu. Spojení těchto dvou potěšení se tak nabízelo samo.
Sweetest Melody má zároveň praktický rozměr – skladba je dostupná na YouTube i Spotify a kdokoliv si ji může vyzkoušet doma. Stačí si pustit hudbu, vzít si kousek čokolády a nechat se unášet. Výzkumy naznačují, že mozek v takové chvíli propojí vjemy sluchu a chuti natolik, že čokoláda opravdu chutná intenzivněji.
Zní to jako kouzlo, ale jde o vědu. Hyacinth věří, že její práce může mít širší dopad – nejen na potravinářství, ale i na psychologii a umění. „Hudba může ovlivnit nejen to, jak se cítíme, ale i to, jak vnímáme svět kolem sebe,“ říká. „Když pochopíme, jak se naše smysly propojují, můžeme vytvářet zážitky, které jsou hlubší, autentičtější a mnohem příjemnější.“
Možná to zní jako marketingový trik, ale mnozí, kdo Sweetest Melody vyzkoušeli, potvrzují, že funguje. Čokoláda prý chutná jemněji, vůně se zdá bohatší a celkový zážitek je, jak říká Hyacinth, doslova „na hranici mezi vědou a uměním“.
Takže pokud si chcete dopřát něco víc než obyčejné mlsání, zapomeňte na televizi a otevřete sluchátka. Sweetest Melody čeká na YouTube i Spotify – a kdo ví, možná zjistíte, že i obyčejný kousek čokolády se může proměnit v symfonii chutí, tónů a pocitů, která vám zůstane v paměti déle než samotná sladkost.