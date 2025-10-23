Konec tajností! Zpěvačka a slavný herec vyrazili na první veřejné rande a jen zářili štěstím
23. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
K čemu mlžit, když všechno funguje, jak má?
Uragán arboretálních metafor, kterými při hlášení rozchodu sršela modelka a zpěvačka Jitka Boho, už je minulostí. A stejně tak váhavé a prapodivně nesmělé vyznávání a následné mazání příspěvků v podání herce Lukáše Langmajera.
Ne, pár se za nově nalezenou lásku už konečně nestydí a nebojí se to dát na odiv.
Po zamilovaných snímcích na Instagramu si dvojice také konečně vyrazila na první pořádné skutečné rande.
Jitka s Lukášem společně zamířili na křest nové knihy Jaromíra Jágra. Kam nicméně šli, nejspíš nebylo vůbec důležité, protože oba zářili tak čistou radostí a spokojeným štěstím, že by nejspíš mohli jít na prohlídku kravína a stejně by si to znamenitě užili.
„Dneska jsme s Lukášem vyrazili poprvé společně a oba jsme se lehce zapotili,“ komentovala Jitka později na sociálních sítích.
Zpěvačka též reagovala na dohady o tom, kde mezi novými partnery vlastně přeskočila jiskra. Spekulovalo se, že v sobě našli zalíbení během spolupráci na muzikálu Mýdlový princ, což Jitka nyní potvrdila.
„Můžu říct, že za všechno může Mýdlový princ a můžeme být vděční, že osud dal dohromady ty naše příběhy,“ usmívala se pro Blesk.